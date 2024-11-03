«История Любви»: В концертном зале «Москва» прошел юбилейный концерт Брендона Стоуна

В концертном зале «Москва» состоялся долгожданный концерт певца и композитора Брендона Стоуна. Артист праздновал 35 лет творческой деятельности. Этот вечер с ним разделили более 3,5 тыс. зрителей. Встреча стала настоящим праздником живой музыки, чувственного исполнения и ярких впечатлений.

Задолго до концерта уже невозможно было купить билеты. Любимец публики, Брендон Стоун, собрал в концертном зале не только поклонников творчества, но и близких друзей, родственников и семью. На сцену вместе с артистом вышли: Заслуженная артистка России Зара, Чемпион мира по битбоксу Вахтанг и певец TSOY. Особенно эмоциональным моментом стало появление на сцене детей Брендона — сына Даниэля и дочери Луизы. Вместе они исполнили трогательную песню «Папа». Отдельное место в сердце артиста занимает супруга Наталья, которая поддерживала Брендона в зале.

Праздничная программа Брендона Стоуна — красочный мир, созданный из музыки, теплого общения и, конечно, танцев, которые были как в зале, так и на сцене. Каждая песня звучала по-особенному, часть в джазовой аранжировке, другая в привычном исполнении. Стоит также отметить, что все аранжировки музыкант делал сам. Вселенная пробирает до мурашек и остается надолго со своим слушателем.

«Юбилейный концерт — один из самых волнительных. Я принимал непосредственное участие в каждом этапе подготовки, ничего не ускользнуло от моего внимания. И самым сложным для меня оказалось танцевать на сцене с шоу-балетом, ведь в первую очередь я — музыкант, но, кажется, я справился и с этой задачей. Рад был увидеть знакомые лица в зале, многие поклонники регулярно приезжают на мои концерты. Особенно приятно, что друзья собрались в этот вечер вместе со всех уголков страны и мира» — поделился Брендон Стоун во время общения с прессой.

Фото предоставлены пресс-службой Брендона Стоуна