В Москве стартовал IV Всероссийский музыкальный конкурс

В Москве проходят мероприятия IV Всероссийского музыкального конкурса. Учредителями мероприятия являются Правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Крупнейший российский творческий смотр, охватывающий все основные специальности академического музыкального исполнительства в четырехлетнем цикле, в этом году представляет пять специальностей: «Арфа», «Орган», «Ударные инструменты», «Духовые инструменты», «Ансамбли духовых инструментов».

«Уверена, что Конкурс пройдет на высоком профессиональном уровне, вызовет большой интерес со стороны музыкального сообщества, а также откроет новые имена молодых дарований, которые в дальнейшем продолжат традиции исполнительского искусства нашей страны», – отметила в своём приветствии Министр культуры РФ Ольга Любимова.

Заявки на конкурс поступили от музыкантов из Владивостока, Владикавказа, Владимира, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Кисловодска, Кемерова, Королева, Красноярска, Коломны, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Тольятти, Тюмени. По результатам отборочного тура на конкурсные прослушивания прошли 120 солистов и 13 ансамблей по пяти специальностям.

Конкурсные состязания в Москве открывают специальности «Орган», «Арфа», «Ударные инструменты».

В жюри конкурса традиционно вошли признанные мастера музыкальной сцены. Председателями жюри московских специальностей станут: народный артист РФ, художественный руководитель Московской государственной академической филармонии, профессор, заведующий кафедрой сочинения Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Чайковский («Орган»); заслуженный деятель искусств РФ, композитор, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Валерий Кикта («Арфа»); заслуженный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой ударных инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Дмитрий Лукьянов («Ударные инструменты»).