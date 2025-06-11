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ДомойМоскваОбновленному Центру профессионального развития молодежи и Народному музею метро передали редкие экспонаты

Обновленному Центру профессионального развития молодежи и Народному музею метро передали редкие экспонаты

editor
By editor
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московское метро
Фото © пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы

К 10-летнему юбилею площадку переименовали в Центр профессионального развития молодёжи Московского транспорта и завершили масштабное обновление экспозиции. Теперь здесь будут рассказывать про весь Московский транспорт.

90 лет с момента открытия Московского метрополитена – это почти вековая история, наполненная грандиозными изменениями, стремительным ростом станций и линий, а также безупречной бесперебойной работой. За все эти десятилетия метрополитен не функционировал всего один день – в годы Великой Отечественной войны.

Мы чтим эту богатую историческую память. Именно поэтому в Центре профессионального развития расположен Народный музей, где представлено множество уникальных экспонатов, отражающих вехи развития метрополитена. В честь юбилея метрополитена коллекция музея была пополнена Никитой Томилиным, меценатом и коллекционером.

Среди переданных предметов от Никиты Томилина: 25-й выпуск «Архитектурной газеты» с изображением схем первых линий метрополитена, Труд инженера Клоссо «Метрополитен в Лондоне, Париже, Берлине», изданный в 1931 году. Самым ярким экспонатом коллекции стала первая книга из серии «История метро Москвы» — «Рассказы строителей метро». Это издание, выпущенное незадолго до открытия первой очереди московского метро 15 мая 1935 года, является первым печатным трудом, посвященным Московскому метрополитену. До сих пор ознакомиться с ним можно было только в цифровом формате.

«По задаче Мэра Москвы мы уделяем большое внимание подготовке молодых кадров. В этом году Центру профориентации исполнилось 10 лет, за это время он принял почти 1 млн посетителей. В мае этого года мы открыли Центр после реконструкции под новым названием. Коллекционер Никита Томилин внес свой вклад в экспозицию — подарил ценные экспонаты», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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