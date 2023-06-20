История русских путешествий теперь в программе русских школ Австралии

На таком далёком от России материке находится одна из самых многонациональных стран. Основное правило Австралии – уважать традиции друг друга. Австралия – страна иммигрантов, и русскоговорящие люди, переехавшие сюда, охотно ищут своих соотечественников. В этом им помогают дополнительное образование и русские школы, где преподавание ведется на русском языке.

Общее фото учеников. Школа лермонтова. Брисбен, Австралия. С Николаем Миклухо-Маклаем

Даже в небольших городах русских школ обычно две или три, а в мегаполисах – больше десятка. В городе Брисбен русскую школу имени Лермонтова основала и возглавила Инара Ульбекова. Николай Миклухо-Маклай во время своего визита в Австралию посетил эту школу первой, что стало большим событием для учащихся и преподавателей.

Фамилия Миклухо-Маклай хорошо известна в Австралии, здесь великий русский ученый и путешественник во второй трети XIX века работал в перерывах между своими экспедициями на о. Новая Гвинея, основал первую в Южном полушарии биологическую станцию в Сиднее, был одним из первых членов австралийского научного – Линнеевского общества натуралистов, и обрел семью, с которой впоследствии переехал в Россию.

Двоюродный праправнук и полный тезка ученого, современный Николай Николаевич Миклухо-Маклай продолжает его дело. В Австралии он посетил школы в Брисбене, Мельбурне, Аделаиде. На встречах гости узнают о его исследованиях и истории вклада россиян в науку в этом регионе начиная с XIX века. Визит ученого в Австралию проходит после его экспедиции на северо-восток о. Новая Гвинея. Однако уже в июле следующая экспедиция в центральную часть Папуа-Новой Гвинеи на озеро Кутубу.

Фонд им. Миклухо-Маклая, который возглавляет ученый, имеет успешный опыт в работе с молодым поколением, учащимися российских школ, представляя образовательно-просветительские проекты в России. Этим опытом на встречах поделился Николай Миклухо-Маклай.

«Как же здорово, когда нам удается встретиться с по-настоящему интересными и преданными своему делу людьми. И как это, оказывается, вдохновляет!

Николай рассказал изумленным детям о своем легендарном предке и полном тезке, а также поведал о своих современных экспедициях и другой исследовательской деятельности.

Детям было невероятно интересно узнать, что в Папуа-Новой Гвинее Николая встречали почти как члена семьи. Он, как и его славный родственник, смог наладить с племенами дружественные и доверительные отношения.

Пока Николай рассказывал интересные факты о том, чем питаются, где учатся и как одеваются папуасы, в зале стояла полнейшая тишина. А когда для удивленных маленьких слушателей наступило время задавать вопросы, вот тут детей было не унять. Руки так и тянулись вверх, чтобы спросить у Николая Николаевича о чем-нибудь интересненьком. Когда Николай уже уехал, наши ученики еще долго подходили к нам с вопросами, а как же нам стать известными исследователями и путешественниками!» – сообщила Инара Ульбекова

Александра, создатель школьной библиотеки, поделилась своими впечатлениями: «Реально, было интересно. Он хорошо рассказывает – размеренно, с шуточками. Детям было очень полезно узнать про жизнь на соседнем острове Новая Гвинея и вообще про открытия и путешествия. Из библиотеки забрали все книги по географии и о путешествиях, даже Кука!»

По итогам встреч в школах Австралии Фонд им. Миклухо-Маклая представит новый адаптированный проект «Русские географические названия: по следам русских открытий», включающий видеоконтент, лекции и планшетные выставки для комплексной образовательной программы, рассчитанной на полный учебный год для билингвов в Австралии. Первым проект реализуют в школе Брисбена, а далее планируется его распространение как в Австралии, так по всему миру в русскоязычных школах.

По мнению учителей проект будет способствовать интеллектуальному развитию детей, воспитанию уважения к прошлому, повышению уровня знаний по истории, географии и обществознанию.

А главное, он будет вдохновлять учеников продолжать традиции и стремиться внести свой вклад в историю, науку и культуру для сохранения связей со своей исторической родиной.

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