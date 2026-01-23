РОСКИНО представит 5 детских фильмов на кинофестивале в Индии

В Индии, РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, представит на «12-м Калькуттском международном кинофестивале детского кино» пять российских фильмов в рамках «Дней российского кино Индия 2026».

Kolkata International Children’s Film Festival проводит показы игровых, анимационных, документальных и образовательных фильмов со всего мира для широкой детской и подростковой аудитории, расширяя кругозор юных зрителей. В этом году кинофестиваль пройдет в двенадцатый раз, охватывая восемь площадок по всему городу Калькутте.

Программа российского кино на фестивале:

«Большое путешествие. Вокруг света» (2024, реж. Василий Ровенский) – продолжение семейной франшизы. После целых двух больших приключений медведь Мик-Мик мечтает о спокойствии и тихой размеренной жизни в кругу семьи и своих пчел. Но его мечтам не суждено сбыться. Долгожданное пополнение вновь подкидывает ему проблем — непутевый аист приносит не того ребенка… снова. Чтобы исправить ситуацию, Мик-Мику предстоит отправиться в новое путешествие. Правда, на этот раз все будет не так уж просто.

«Чинк: Хвостатый детектив» (2022, реж. Григорий Вожакин) — анимационная история, завоевавшая сердца подрастающего поколения не только в России, но и в других странах. Жители Медовой Долины готовятся к любимому празднику — Дню Города, когда у всех горожан есть возможность полюбоваться уникальным артефактом — Золотым Ульем. По преданию он был найден основателями Медовой Долины, и легенда гласит, что на городок обрушатся тысячи несчастий, если Улей пропадет. Накануне праздника Улей похищен. Винят в этом бельчонка Чинка, помощника совы-детектива Софи. Чинку и его друзьям предстоит распутать дело, найти настоящего жулика и вернуть не только Золотой Улей, но и мир в Долину.

«Доктор Динозавров» (2025, реж. Максим Волков) — еще один успешный проект, полюбившийся зарубежным гостям Фестивалей российского кино. Жизнь школьника Фила Динозаврова летит под откос: одноклассники смеются, девчонки не замечают, а отец позорит семейным «наследием» — всеми забытым музеем палеонтологии. Но все переворачивается с ног на голову, когда Фил случайно активирует древний портал в мезозой. Теперь ему предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь. Кажется, пришло время Филу принять, что быть Динозавровым не так уж и плохо.

«Яга на нашу голову» (2025, реж. Александр Войтинский) — добрая сказочная комедия со Светланой Ходченковой в главной роли. Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает, что она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать. И не только на ступе, но и по жизни.

«Финник 2» (2025, реж. Денис Чернов) — продолжение приключений обаятельного домового Финника и его друзей. Прошел год после того, как Финник и Кристина успешно предотвратили надвигающуюся на город угрозу. По нелепой случайности Финник теряет невидимость, что ставит под угрозу существование всех домовых. Вдобавок ко всему, теперь за ним самим следует опасный охотник Юджин. Друзьям придется отправиться в невероятное путешествие на поиски волшебного посоха, с помощью которого можно все исправить.

Проведение РОСКИНО при поддержке Минкультуры России перекрестных мероприятий – масштабных Фестивалей российского кино в Индии и Фестивалей индийского кино в России, а также организация регулярного участия и показов отечественных фильмов в индийских кинофестивалях давно стали ежегодной традицией.