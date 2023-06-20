В Исторический музей будут переданы ценные реликвии, связанные с историей Крыма

В 2024 году исполнится 80 лет Крымской наступательной операции – одному из важнейших сражений Великой Отечественной войны, в ходе которого Красная армия освободила Крымский полуостров от немецко-фашистских войск. В преддверии этой памятной даты обладатель самой большой частной коллекции документальных материалов, связанных с историей Крыма, историк и политолог Никита Томилин, передаст ряд уникальных документов и фотографий, относящихся к истории Крымского полуострова.

21 июня в дар Историческому музею будут переданы оригинальные фото времен обороны Севастополя, книга Евгения Маркова «Очерки Крыма» 1898 года, а также архив из 45 оригинальных фотографий, ранее принадлежавший подполковнику НКВД Григорию Семёновичу Кузьминскому.

«Особого внимания заслуживает фотография членов Революционного Трибунала Крыма г. Симферополь 1932 года на фоне карты Крыма. А также архив известного летчика морской авиации — Люмана Алиевича Эннанова. На фотокарточках его друзья, однополчане, родственники, многие из которых погибли в годы Великой Отечественной войны», — рассказывает коллекционер Никита Томилин.

«Исторический музей уделяет особое внимание вопросам комплектования фондов памятниками, архивными материалами, связанными с различными периодами истории нашей страны. Именно в музее, эти предметы обретают подлинную ценность, заполняя имеющиеся лакуны в музейном собрании, взаимодействуя с другими мемориями. Недавно мы впервые ввели в научный оборот комплекс документов, связанных с присоединением к Российской империи Крыма и Новороссии, хозяйственным освоением этих территорий. Научная работа по изучению истории этого региона ведется постоянно и в последние годы обретает особую актуальность», - отмечает Алексей Левыкин, директор Исторического музея.

Это первая передача архивных материалов в рамках сотрудничества Фонда Томилина и Государственного исторического музея. Часть переданных в фонды музея предметов будет представлена на выставке «Новороссия», которая откроется в Историческом музее в сентябре 2023 года.

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