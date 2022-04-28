Историю Адама и Евы перескажут в танцевально-поэтическом спектакле

Постановка «Адам и Ева. Жизнь после рая» состоится 14 мая в концертном зале Барвиха Luxury Village. Гости увидят спектакль о любви между героями разных времен — от Адама и Евы и до современных мужчины и женщины. Главные роли исполнят Арсен Агамалян и Оксана Васильева, трехкратные чемпионы Европы по бальным танцам.

Спектакль «Адам и Ева. Жизнь после рая» рассказывает историю любви между мужчиной и женщиной, протекающую с сотворения мира и до наших дней. Зрителей ждет нетипичный формат повествования — 14 мая на сцене Барвиха Luxury Village герои выразят свои чувства с помощью танца, драматургии и стихотворений классиков.

Главные роли исполняют Арсен Агамалян и Оксана Васильева, двукратные чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы по бальным танцам. Каждый номер состоит из разных элементов бальных танцев. Ранее артисты выступали с этой программой в Академическом театре имени Евгения Вахтангова и Московском музыкальном театре «Геликон-опера». Режиссером-постановщиком выступил Михаил Борисов, заслуженный деятель искусств РФ и театральный педагог.

«Танцевально-поэтический спектакль ”Адам и Ева. Жизнь после рая” — это представление о нас: об отношениях между мужчиной и женщиной, между человеком и Богом. С помощью танца и поэзии мы передаем многогранность чувств — страсти и нежности, радости и печали, а главное — любви», — поделился Арсен Агамалян, режиссер и актер спектакля.

Спектакль состоит из 11-ти историй разных временных периодов, которые включают в себя пробуждение Адама и Евы, встречу на балу Ромео и Джульетты, а также страсть между Кармен и Хосе. Отношения главных героев проходят несколько этапов: от первых чувств до падения, затем воскрешения через Бога. Танцевальные сцены сопровождаются литературными вставками из произведений великих поэтов — Иосифа Бродского, Владимира Высоцкого, Евгения Евтушенко. Стихи дополняют сюжет: так артисты связывают все этапы взаимоотношений.

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