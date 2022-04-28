Выставка произведений преподавателей-монументалистов МГАХИ им. В.И. Сурикова «Со-единение» в МВК РАХ

25 мая 2022 года Российская академия художеств представляет выставку «Со-единение», посвященную творчеству преподавателей мастерской монументальной живописи Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова. Экспозиция включает более семидесяти станковых произведений руководителя мастерской, вице-президента и академика РАХ Евгения Николаевича Максимова, профессоров Сергея Александровича Гавриляченко и Виктора Николаевича Слатинского, доцентов Виктора Павловича Мясоедова, Андрея Владимировича Ремнева, Марии Ильиничны Пак и Юлии Александровны Смирновой, ассистента Дарьи Андреевны Румянцевой и архитектора мастерской Александра Борисовича Борисова. Специальный раздел выставки будет посвящен работам академика РАХ Ивана Леонидовича Лубенникова (1951–2021), который долгое время преподавал в институте.

Мастерская монументальной живописи сыграла важную роль в развитии советского и российского искусства, как станкового, так и монументально-декоративного. За годы своего существования мастерская приобрела славу уникальной школы подготовки художников-монументалистов не только в России, но и в мире, а многим изучаемым и разрабатываемым в ней техникам и методикам не существует аналогов.

История мастерской монументальной живописи начинается в 1939 году, когда в Московском институте изобразительных искусств (ныне МГАХИ им. В.И. Сурикова при РАХ) была организована система персональных мастерских для занятий со студентами старших курсов, где преподавание велось руководителем мастерской и прикрепленными к ней ассистентами по рисунку и живописи. Первым руководителем мастерской становится известный живописец, действительный член Академии художеств СССР Александр Александрович Дейнека (1899–1969). В педагогической деятельности Дейнеки важное место уделялось преподаванию рисунка и связанным с ним проблемам учебных постановок. На сессиях, проводимых Академией художеств, и посвященных в частности выработке и утверждению обновленных учебных планов, художник стремился преодолеть отвлеченный характер академических программ, активно выступая за конкретность в определении заданий и обязательное разъяснение особенностей каждой постановки. Благодаря его деятельности на раннем этапе существования института преподавание живописи, рисунка и композиции получило свое методическое обоснование.

В 1967 году мастерскую возглавила Клавдия Александровна Тутеволь (1917–1980) – профессор, заслуженный художник РСФСР, лучшая ученица А.А. Дейнеки и талантливый педагог, воспитавший не одно поколение ярких мастеров. Во многом благодаря авторитету К.А. Тутеволь, к преподаванию обратился и её ученик Евгений Николаевич Максимов, который уже много лет ведет плодотворную педагогическую работу в Институте им. В.И. Сурикова. В настоящее время он заведует кафедрой живописи и композиции, более 30 лет руководит мастерской монументальной живописи. Творчество и педагогическая система Максимова пользуются заслуженной славой во всем мире. Член Президиума Российской академии художеств, академик-секретарь Отделения живописи РАХ, профессор Евгений Николаевич целиком посвятил свое творчество благородному делу – возрождению православных храмов России, воссозданию их живописного убранства. Знания и навыки педагогов и воспитанников мастерской позволили им осуществить работы по воссозданию росписей главного храма страны — Храма Христа Спасителя, оформлению множества культовых и светских сооружений, их опыт востребован во всем мире.

По мнению руководителя мастерской, основной задачей в воспитании молодых художников, работающих в архитектуре, всегда было, есть и будет понимание важности синтеза искусств на базе глубокого изучения традиций монументального и живописного искусства нашей страны и зарубежья при ясном осмыслении процессов, происходящих в современном мире и в искусстве. Сохраняя как основу принцип профессионального академического образования, освоение главных навыков многотрудного дела художника, Е.Н. Максимов и педагоги мастерской стремятся к обновлению и развитию существующих богатых традиций в соответствии с требованиями быстротекущего времени. Все участники выставочного проекта являются продолжателями традиций мастерской, несмотря на то, что у каждого из них свой путь в жизни и в искусстве. Выставка в МВК РАХ – это уникальная возможность увидеть станковые произведения художников-монументалистов.

Выставка работает до 26 июня.

Материал подготовлен на основе статьи М. ВЯЖЕВИЧ

С. Гавриличенко. Вспоминая Григория Сороку

Е. Максимов. Образ Богоматери

М. Пак. Сон Марии

А. Ремнев. Третья стража

Д. Румянцева. Венера

Ю. Смирнова. Художник Максимов

Участники выставки

Максимов Евгений Николаевич – вице-президент Российской академии художеств, академик-секретарь Отделения живописи и член Президиума РАХ, руководитель Творческой мастерской монументальной живописи РАХ, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Народный художник Российской Федерации, заведующий кафедрой живописи и композиции МГАХИ имени В.И. Сурикова, руководитель мастерской монументальной живописи с 1990 года, профессор.

Лубенников Иван Леонидович (1951–2021) – академик Российской академии художеств, Народный художник РФ, преподавал живопись и композицию в монументальной мастерской, в 2018–21 гг. года руководил группой студентов монументальной мастерской МГАХИ имени Сурикова, профессор.

Смирнова Юлия Александровна – академик Российской академии художеств, декан факультета живописи МГАХИ им. В.И. Сурикова, доцент кафедры живописи и композиции МГАХИ имени В.И. Сурикова.

Мясоедов Виктор Павлович – почетный член Российской академии художеств, доцент кафедры рисунка МГАХИ имени В.И. Сурикова.

Слатинский Виктор Николаевич – Заслуженный художник РФ, преподаватель техники и технологии монументальной живописи в МГАХИ им. В.И. Сурикова, профессор.

Гавриляченко Сергей Александрович – Народный художник РФ, преподаватель рисунка в монументальной мастерской МГАХИ им. В.И. Сурикова, профессор.

Ремнев Андрей Владимирович – доцент кафедры живописи и композиции МГАХИ им. В.И. Сурикова.

Пак Мария Ильинична – доцент кафедры живописи и композиции МГАХИ им. В.И. Сурикова.

Ремнев Андрей Владимирович – доцент кафедры живописи и композиции МГАХИ им. В.И. Сурикова.

Румянцева Дарья Андреевна – ассистент мастерской монументальной живописи МГАХИ им. В.И. Сурикова.

Борисов Александр Борисович – архитектор мастерской монументальной живописи МГАХИ им. В.И. Сурикова.

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