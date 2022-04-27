В «Женитьбе Кощея» покажут акробатические номера под звуки подводного оркестра

В центре эксцентричной музыкальной постановки — темный колдун всех времен и народов — Кощей, который объявляет о скорой женитьбе на красавице Матрене. Но сможет ли Кощей одолеть русского богатыря Ерему и покорить сердце прекрасной Матрены?! И не обманула ли Баба Яга, открыв Кощею завесу грядущего?

На эти и многие другие вопросы вам предстоит найти ответы вместе с героями сказки. Вы попадете на волшебный праздник и в сказочное царство. На сцене вас ждут зажигательные танцы русалок под аккомпанемент морского оркестра, подводное обаяние Водяного, хитрые уловки Соловья Разбойника, магия Русалок, уморительные приключения незадачливых разбойников, народные гуляния, песни, акробатические номера пауков, а также колдовство Кощея. Как это принято в театре иллюзии, в некоторых сценах герои не обойдутся без активной помощи зрителей. Нетрудно догадаться, что такая сказка будет одинаково интересна как детям, так и взрослым.

Государственный Московский театр иллюзии был создан в 1989 году при содействии таких видных деятелей культуры, как Махмуд Эсамбаев, Эмиль Кио, Иосиф Кобзон, Тереза Дурова, Юрий Никулин. За время своего существования театр завоевал признание и доверие не только в стране, но и за рубежом. Создателем Московского театра иллюзии стал Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Анатолий Ляшенко. Каждый спектакль театра больше, чем простое представление. Все артисты — профессиональные актеры иллюзионного жанра. Театр является в России единственным в своем роде.

Показ спектакля «Женитьба Кощея» состоится 14 мая 2022 года начало в 12:00 в КЦ «Зодчие» по адресу: Москва, улица Партизанская, д. 23.

Продолжительность — 1 час 20 минут без антракта.

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