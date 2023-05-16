Татьяна Чердынцева, Огузхан Чеми, Кезбан Кочак и Иван Жидков в фильме «Горько-солёное море любви»

27 мая в 21:00 на телеканале «Россия» состоится премьера фильма «Горько-солёное море любви» режиссёра Всеволода Аравина. Главные роли в новом проекте исполнили: Татьяна Чердынцева, Иван Жидков, Ксения Лукьянчикова, Евгений Писарев, Огузхан Чеми, Кезбан Кочак, Юстина Станкевич.

Татьяна Гордеева (Татьяна Чердынцева) работает массажисткой в районной поликлинике. Её сын Саша (Евгений Писарев) часто болеет, и врач рекомендует свозить его к морю. А после того как муж Тани Валера (Иван Жидков) неожиданно уходит от неё к другой женщине, прихватив из дома всё, что можно, она понимает, что поездка на юг необходима и ей самой – прийти в себя после пережитой обиды. В Турции Татьяна знакомится с импозантным владельцем отеля Акифом (Огузхан Чеми) и постоялицей Любой (Ксения Лукьянчикова) – охотницей за богатыми женихами, которая тут же набивается ей в подруги. Но вскоре случается трагедия: Саша падает со скалы и попадает в больницу. Денег на лечение сына у Тани нет. Тогда Акиф делает Татьяне необычное предложение: стать сиделкой для его матери – вздорной и своевольной женщины Эдже (Кезбан Кочак), у которой никто из прислуги не продержался дольше недели…

Режиссёр Всеволод Аравин:

– Сценарий привлёк меня тем, что это была хорошо написанная история. С одной стороны типичная – курортный роман, но при этом в ней есть сказочный оттенок и много лихо закрученных перипетий. То, что съёмки частично проходили в Турции, добавило фильму сочности, яркости, красоты, колорита. Сама природа – солнце, море, сосны, тёплый ветер – располагала немного по-другому говорить о любви. И у нас сложился прекрасный актёрский ансамбль из российских и турецких артистов – разных по темпераменту, по речи, по пластике. Работать с ними для меня было настоящим подарком. Мне этот фильм очень дорог, мне нравится, как он получился. Я уверен, что искусство должно вселять веру в лучшее. И наш фильм как раз из тех, которые держат нас, помогают, напоминают, что есть добро и любовь, и есть то, ради чего стоит жить.

Для того чтобы понять, как работают турецкие артисты, режиссёр Всеволод Аравин посмотрел несколько серий популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь».

Съёмки фильма проходили в Калуге и в Фетхие (на улочках, в парках, на набережных и в Центральной больнице) и его окрестностях – дом главного героя и его мамы с видом на море находился в горах в 20 километрах от Фетхие.

Актёр Огузхан Чеми (Акиф) был выбран из 30 претендентов. Он говорит по-русски, но с акцентом. Кезбан Кочак (Эдже) русский не знает и не смогла выучить свои реплики на русском языке, поэтому на съёмках говорила на турецком, а после её героиню озвучили заново.

Фото – телеканал «Россия»

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