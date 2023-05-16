Раритеты фронтовых бригад представят на новой выставке в Музее Победы

16 мая в Музее Победы откроется выставка «Герои фронта и тыла», посвященная вкладу деятелей культуры в Великую Победу. Более полусотни экспонатов – реликвий композиторов, поэтов, артистов, художников Великой Отечественной – представят участники программы «Школьный музей Победы».

«На открытии выставки, а также в последующие дни ее работы неотъемлемым дополнением экспозиции будет живая музыка. Гости экспозиции услышат песни военных лет в исполнении педагогов и воспитанников московского Центра «Радость». Помимо этого, для учащихся Москвы ежедневно будут проводиться мастер-классы и просветительские встречи, знакомящие с деятельностью советской творческой интеллигенции в годы войны», – поделилась руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Центральной частью выставки станет инсталляция, представляющая памятное событие – первое выступление советских артистов в Берлине 2 мая 1945 года у стен поверженного Рейхстага. Гости увидят подлинные музыкальные инструменты участников фронтовых бригад Великой Отечественной: балалайку, домру, гармонь, а также артистическую одежду музыкантов оркестра русских народных инструментов, патефон и другие раритеты.

О непростом, но интересном пути фронтовых бригад расскажут фотографии, рукописи и подлинные личные вещи композиторов Тихона Хренникова, Григория Фрида, Георгия Сальникова, Мераба Парцхаладзе, Бориса Диева, актрисы Лидии Смирновой. В выставку войдут семейные реликвии Валентины Габбиной, концертмейстера Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, среди них – копии икон, шелковый шарфик, театральный кошелек, бусы, фото в рамке Валентины с мужем, артистом театра С.А. Шишова-Горского и др.

Выставка также раскрывает историю войны в творчестве художников. Так, например, в витринах будут представлены «Новогодний альбом автографов и рисунков. Мастера искусства Ленинграда» 1941 года, сборник «Есть в памяти мгновения весны» с интервью и воспоминаниями о войне живописца Бориса Неменского и других деятелей искусства. Ряд картин посвящен памяти Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Басана Городовикова. В экспозицию войдут его портреты и картина, подаренная Басану Бадьминовичу монгольской делегацией. Кроме того, гости увидят альбомы с фотоснимками, личные вещи, книги военачальника.

Выставка подготовлена Музыкально-литературно-художественным историческим музеем Великой Отечественной войны «А музы не молчат!» Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость» г. Москвы и музеем школы № 18 имени Б.Б. Городовикова г. Элисты Республики Калмыкия.

Выставка «Герои фронта и тыла» будет работать до 31 мая в зале «Школьный музей Победы».

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