Итальянский певец Энрико Колонна получил медаль «За доблестный труд» на своем юбилейном концерте

Итальянский певец Энрико Колонна выступил на сцене Vegas City Hall 13 февраля 2022 года. Музыкант представил в этот вечер юбилейную программу «Однажды в Сан-Ремо», посвященную Дню всех влюбленных. Ведущие вечера — певец, заслуженный артист России Андрей Билль и директор благотворительного фонда Дмитрия Нагиева Анна-Елизавета Нушикян — пообещали, что сегодня артист устроит головокружительное путешествие в настоящее, прошлое и даже будущее итальянской музыки. Колонна, начиная с первой же песни «Un emozione», на три часа перенес столичных зрителей в солнечную Италию с помощью задушевных песен и стильного видеоряда со старинными улочками, грациозными храмами и уютными портами.

В основу программы концерта вошли песни, прославленные фестивалем в Сан-Ремо, и композиции авторства самого Энрико Колонны. Ведущие рассказали зрителям, что на концерте Энрико Колонна отмечает 20-летие своей творческой деятельности в России, ведь именно в 2002 в Омском драматическом театре состоялся его первый концерт. О тех временах напомнила «Serenata». Ее и следующий номер «La mia canzone» Энрико Колонна посвятил своей супруге Анне и наступавшему через несколько часов Дню всех влюбленных.

За эти 20 лет Энрико Колонна наработал множество дружеских и творческих контактов с российскими артистами. Некоторые из его партнеров по сцене приняли участие в юбилейном концерте. Череду специально приглашенных гостей открыла Любаша (Татьяна Залужная), исполнившая дуэтом с Энрико Колонной «Via con me». Затем артисты устроили своеобразную рокировку: песню авторства Любаши «Полетели» Энрико Колонна представил в собственной интерпретации на итальянском языке под названием «Sorridimi Ancorа».

Песни «Acapulco» и «Vuolez» стали для зрителей Vegas City Hall приглашением танцевать, а пример того, как это делать, показала хореографическая группа «Спектр». Культурный обмен продолжился на песне «Cosa sei», которую итальянскому гостю помог исполнить солист группы «Премьер-министр» Антон Наумов, представивший следом и собственный номер «Зима».

Итальянской и русской темами выступление Энрико Колонны отнюдь не ограничилось. В частности, певец представил песню «Jerusalema» в авторской версии на итальянском языке совместно с детским театром-студией «Непоседы» (в оригинале она исполнялась на языке зулу). В его программе оказалась и песня «Tavoi», которую он написал на иврите под впечатлением от многих лет, прожитых в Израиле. Украсила программу певца «Il Mondo», прозвучавшая в дуэте с певцом из Северной Осетии Русланом Кабалоти.

Творческой переработке подверглась «Верни мне музыку» Арно Бабаджаняна. В новом варианте она получила название «La mia musica». Президент Фонда Арно Бабаджаняна Армен Саркисянц подарил исполнителю компакт-диск с тридцатью инструментальными версиями песен великого армянского композитора в надежде, что Энрико Колонна сочинит слова еще на какие-нибудь из них, и оценил одетых в красное девушек из инструментальной группы певца, назвав его «Аполлоном» в окружении муз».

Песню итальянских партизан «Bella ciao» проиллюстрировал задорными танцами ансамбль «Спектр». Безупречный бельканто продемонстрировал оперный певец Александр Бичев. Сольный номер «Новый год» показала и близкая подруга Энрико Колонны Ирина Грибулина. Она пообщалась с артистом без переводчика и сообщила зрителям:

— Короче, он сказал, что я классная. Я так счастлива, что Энрико поет мои песни, что мы дружим!

Несмотря на то, что концерт шел уже третий час, его накал не спадал. На ура зрителями были восприняты такие шлягеры, как «Innamorati» и «L’Italiano». Очень экспрессивным выдался сольный номер бэк-вокалистки Энрико Колонны Киры Гоголадзе, известной по участию в восьмом сезоне телеконкурса «Голос. Дети» и фестивалю искусств «Славянский базар». Неподдельного драйва добавил в «No signora no» дуэт аккордеонисток «Ларго».

Много интересных фактов сообщил об Энрико Колонне президент Общенационального союза некоммерческих организаций Александр Айгистов. В 16 лет будущий певец отправился в армию добровольцем, где и научился играть на гитаре. Вскоре он создал группу Campus A, в песнях которой сполна отразились присущие 70-м годам протестные настроения. В этом качестве Энрико Колонна и был замечен серьезными продюсерами, пригласившими его на фестиваль в Сан-Ремо. Много теплых слов Александр Айгистов сказал и в адрес жены певца Анны и его тестя Ефима Борисовича, а в итоге наградил певца медалью «За доблестный труд».

Вдохновленный Энрико Колонна исполнил один из самых зажигательных номеров концерта «Susanna / Gelato». По просьбе Андрея Билля, захотевшего танцев, певец представил с танцорами из группы«Спектр» «Pay Pay» и «Amore no». На прощание прозвучала «Stivali». Под занавес Энрико Колонна представил поименно всех участников концерта, в том числе вторую бэк-вокалистку Софию Корневу и группу из Сочи «Поколение Next». Ведущие пожелали ему устроить в следующий раз подобное запоминающееся шоу гораздо раньше, чем 20 лет спустя.

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