Певица SAVA выпустила новый лиричный трек «Ничего общего»

Молодая яркая исполнительница SAVA выпустила свой новый лиричный сингл «Ничего общего». Трек представляет собой своеобразный манифест. В нем исполнительница открывает незажившие раны своей души.

Сама песня рассказывает о чувствах девушки, которая переживает болезненное расставание. В треке раскрывается знакомая многим ситуация, когда отношения уже изжили себя и просто ранят обоих, но отпускать все равно больно и тяжело. «Я оставляю в прошлом тебя, непросто терять»,- поймет эти слова пожалуй каждый.

SAVA признаётся, что для нее музыка и песни это своеобразный диалог и, возможно, через эти строки она пытается поговорить с тем, кого еще не смогла или наоборот только решилась отпустить, выбрав тактику прощение, а не ненависти.

«Ненавидеть проще чем прощать» — цитата из песни. У каждого слушателя эти строчки откликнутся по-своему.

Сама исполнительница сейчас явно не намерена как-то горевать. Наоборот, она все больше радует поклонников появлением в новых проектах и новыми песнями. Возможно, стоит взять с неё пример и также активно двигаться дальше, невзирая на жизненные незаурядицы.

Трек уже можно послушать на всех площадках.

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