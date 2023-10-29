Команда студентов Института бизнеса и дизайна B&D провела исследование и разработала фирменный стиль и айдентику для проекта благотворительного фонда «Гольфстрим» - инклюзивного детского центра «Вместе Весело Шагать».

В работе над проектом приняли участие студенты из разных профилей - «дизайн-менеджмент», «графический дизайн», «коммуникационный дизайн» и «цифровые коммуникации». Перед командой стояла задача сохранить ассоциативные цвета ВВШ и историю с мальчиком и девочкой, как в предыдущем логотипе, а также отразить в логотипе основные принципы работы центра.

«Вместе весело шагать» - центр с развивающими занятиями для детей, рассчитанными в том числе и на детей с ОВЗ. Мы решили сделать логотип менее строгим и игривым. За основу взяли ассоциативный знак - пазл. Он часто используется центрами, которые работают с детьми с особенностями развития», - рассказывает участница проекта дизайнер Полина Хижняк.

«Мы глубоко признательны команде студентов Института бизнеса и дизайна B&D за их выдающуюся работу в разработке фирменного стиля и айдентики для нашего проекта. Студенты разных профилей объединили свои таланты и идеи, чтобы создать не только красивый логотип, но и передать основные принципы и ценности центра, результат превзошел все ожидания. Молодцы ребята», - говорит Виктория Якимова, президент «Благотворительного фонда «Гольфстрим».

«Нам было важно сохранить ассоциативные цвета и осовременить логотип, сделать его запоминающимся. Команде Полины это удалось в полной мере. Мы уже внедряем новый логотип в помещение. Скоро появятся вывеска и стенд, сейчас они на производстве. На главной стене входной группы вместо старого рисунка появился новый логотип во всю стену, его специально для нас нарисовала художник. Мы приглашаем всех в гости, посмотреть на обновленный интерьер, в котором с таким большим удовольствием занимаются наши дети», - дополняет Виктория Якимова, президент благотворительного фонда «Гольфстрим».

Подопечные фонда «Гольфстрим» радостно отреагировали на новые цвета и логотип. Специалисты Центра отмечают, что приглушенные оттенки и выбранные персонажи позитивно влияют на желание детей находиться в центре и заниматься с особым удовольствием.

Сотрудничество благотворительного фонда «Гольфстрим и Института бизнеса и дизайна B&D началось гораздо раньше. Разработка дизайна сувенирной продукции с использованием логотипа благотворительного фонда стала первым совместным проектом Фонда «Гольфстрим» и Института B&D. Тогда в проекте, как и в этот раз участвовало несколько команд студентов, которые проработали слоган фонда и визуальную составляющую будущей сувенирной продукции.

В проекте приняли участие студенты Института бизнеса и дизайна B&D: Дубинина Дарья, Купреева Дарья, Екатерина Соловьева Мария Масловская, Полина Хижняк, Сильченко Анастасия и Мызина Надежда.

Visited 1 times, 1 visit(s) today