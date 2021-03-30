«РАСтём вместе»: библиотечные специалисты c участием учёных будут исследовать проблемы людей с РАС

1 и 2 апре­ля 2021 года Рос­сий­ская госу­дар­ствен­ная биб­лио­те­ка для моло­дё­жи пред­ста­вит спе­ци­аль­ную про­грам­му «РАС­тём вме­сте» – серию меро­при­я­тий, посвя­щён­ных Меж­ду­на­род­но­му дню рас­про­стра­не­ния инфор­ма­ции об аутиз­ме. Семи­нар для спе­ци­а­ли­стов из раз­ных стран, инфор­ма­ци­он­но-про­све­ти­тель­ская лек­ция для семей, а так­же показ и обсуж­де­ние доку­мен­таль­но­го филь­ма – фор­ма­ты собы­тий, вошед­ших в про­грам­му Пято­го Все­рос­сий­ско­го инклю­зив­но­го фести­ва­ля #Люди­Ка­кЛю­ди.

Цель тема­ти­че­ских меро­при­я­тий – рас­ска­зать обще­ству о жиз­ни людей с раз­лич­ны­ми осо­бен­но­стя­ми вос­при­я­тия окру­жа­ю­ще­го мира и ощу­ще­ния себя в нём, а так­же вме­сте най­ти пути реше­ния про­блем соци­о­куль­тур­но­го вза­и­мо­дей­ствия и вклю­че­ния людей с РАС (рас­строй­ством аути­сти­че­ско­го спек­тра) в социум.

Двух­днев­ную про­грам­му откро­ет Меж­ду­на­род­ный семи­нар «Инклю­зив­ные про­грам­мы для посе­ти­те­лей с РАС в биб­лио­те­ках: прак­ти­ки и век­то­ры раз­ви­тия». «Люди с аутиз­мом посе­ща­ют биб­лио­те­ки и дру­гие учре­жде­ния куль­ту­ры, и это абсо­лют­но нор­маль­ный ход вещей. Мы с вами можем даже не дога­ды­вать­ся, что тот или иной посе­ти­тель – чело­век с аутиз­мом или с дру­ги­ми мен­таль­ны­ми осо­бен­но­стя­ми раз­ви­тия. – гово­рит Юлия Нау­мо­ва, кура­тор про­грам­мы «РАС­тём», руко­во­ди­тель Лабо­ра­то­рии инклю­зив­ных и соци­аль­ных прак­тик РГБМ. – Глав­ное, что­бы всем посе­ти­те­лям в рав­ной сте­пе­ни было ком­форт­но нахо­дить­ся в биб­лио­те­ке, что­бы каж­дый мог полу­чить то, зачем он при­шел и нашел даже боль­ше, и нако­нец, что­бы в осо­бой кри­ти­че­ской ситу­а­ции сотруд­ни­ки мог­ли её рас­по­знать и при необ­хо­ди­мо­сти ока­зать помощь».

Опы­том сво­ей рабо­ты поде­лят­ся сотруд­ни­ки биб­лио­тек, кон­суль­тан­ты по инклю­зии в учре­жде­ни­ях куль­ту­ры, спе­ци­а­ли­сты неком­мер­че­ских орга­ни­за­ций и цен­тров под­держ­ки семей с детьми и под­рост­ка­ми с РАС из Арген­ти­ны, Австра­лии, США, Бра­зи­лии, Гер­ма­нии, Шве­ции, а так­же из Рос­сии – Ека­те­рин­бур­га, Пско­ва, Санкт-Петер­бур­га и Москвы.

В ходе рабо­ты семи­на­ра будет пред­став­ле­но 13 докла­дов рос­сий­ских и зару­беж­ных участ­ни­ков, кото­рые иссле­ду­ют про­бле­му инте­гра­ции людей с аутиз­мом в общество.

«Суще­ству­ет два направ­ле­ния: пер­вый — мы под­стра­и­ва­ем сре­ду под ребён­ка и взрос­ло­го с РАС, вто­рой — мы чело­ве­ка с аутиз­мом адап­ти­ру­ем под сре­ду. – отме­ча­ет Евге­ний Шве­дов­ский, автор докла­да «Ней­ро­пси­хо­ло­ги­че­ский под­ход к про­бле­ме», мето­дист Феде­раль­но­го ресурс­но­го цен­тра по орга­ни­за­ции ком­плекс­но­го сопро­вож­де­ния детей с РАС МГППУ, ней­ро­пси­хо­лог Цен­тра здо­ро­вья и раз­ви­тия име­ни Свя­ти­те­ля Луки. – Нуж­ны каче­ствен­ные иссле­до­ва­ния и диа­гно­сти­ка, что­бы учесть все дета­ли и вли­ять на ситу­а­цию. Напри­мер, в местах обще­го поль­зо­ва­ния есть сен­сор­ные харак­те­ри­сти­ки – слиш­ком яркий свет и гром­кий звук, кото­рые непри­ем­ле­мы для неко­то­рых детей с аутиз­мом. Так­же важ­но, что­бы люди с РАС вели себя сооб­раз­но, адек­ват­но тем местам, в кото­рых они нахо­дят­ся, для это­го нуж­но постро­ить рабо­ту сопро­вож­да­ю­щих, спе­ци­а­ли­стов, помо­га­ю­щих им внед­рить­ся в обще­ство. На встре­че мы будем подроб­но гово­рить о том, что такое «соци­аль­ная история».

Во вто­рой день про­грам­мы «РАС­тём вме­сте» запла­ни­ро­ва­на лек­ция пси­хо­ло­гов, экс­перт-тре­не­ров Анны Ази­ро­вой и Нико­лая Рома­нов­ско­го – «Раз­ви­ва­ю­щая рабо­та с детьми и под­рост­ка­ми с РАС: под­ход DIRFloortime». Спе­ци­а­ли­сты Цен­тра здо­ро­вья и раз­ви­тия име­ни Свя­ти­те­ля Луки рас­ска­жут об эффек­тив­ном мето­де кор­рек­ции нару­ше­ния ком­му­ни­ка­ции и речи у людей с рас­строй­ством аути­сти­че­ско­го спек­тра раз­ных воз­рас­тов, они при­ве­дут кон­крет­ные при­ме­ры сво­ей рабо­ты, осно­ван­ные на созда­нии обу­ча­ю­щих эмо­ци­о­наль­но-зна­чи­мых ситуаций.

Так­же состо­ит­ся показ доку­мен­таль­но­го филь­ма «Прес­но­вод­ная рыба в солё­ной воде» о жиз­ни двух моло­дых людей с РАС (Испа­ния, 56 мин, 12+) – прон­зи­тель­ная исто­рия два­дца­ти­трех­лет­ней Мари­о­ны и деся­ти­лет­не­го Мар­ка, осо­бен­но­сти кото­рых изу­ча­ют испан­ские исследователи.

Пол­ная про­грам­ма меро­при­я­тий «РАС­тём вме­сте» – по ссыл­ке: https://rgub.ru/autism/

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