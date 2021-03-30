«РАСтём вместе»: библиотечные специалисты c участием учёных будут исследовать проблемы людей с РАС

1 и 2 апреля 2021 года Российская государственная библиотека для молодёжи представит специальную программу «РАСтём вместе» – серию мероприятий, посвящённых Международному дню распространения информации об аутизме. Семинар для специалистов из разных стран, информационно-просветительская лекция для семей, а также показ и обсуждение документального фильма – форматы событий, вошедших в программу Пятого Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди.
Цель тематических мероприятий – рассказать обществу о жизни людей с различными особенностями восприятия окружающего мира и ощущения себя в нём, а также вместе найти пути решения проблем социокультурного взаимодействия и включения людей с РАС (расстройством аутистического спектра) в социум.
Двухдневную программу откроет Международный семинар «Инклюзивные программы для посетителей с РАС в библиотеках: практики и векторы развития». «Люди с аутизмом посещают библиотеки и другие учреждения культуры, и это абсолютно нормальный ход вещей. Мы с вами можем даже не догадываться, что тот или иной посетитель – человек с аутизмом или с другими ментальными особенностями развития. – говорит Юлия Наумова, куратор программы «РАСтём», руководитель Лаборатории инклюзивных и социальных практик РГБМ. – Главное, чтобы всем посетителям в равной степени было комфортно находиться в библиотеке, чтобы каждый мог получить то, зачем он пришел и нашел даже больше, и наконец, чтобы в особой критической ситуации сотрудники могли её распознать и при необходимости оказать помощь».
Опытом своей работы поделятся сотрудники библиотек, консультанты по инклюзии в учреждениях культуры, специалисты некоммерческих организаций и центров поддержки семей с детьми и подростками с РАС из Аргентины, Австралии, США, Бразилии, Германии, Швеции, а также из России – Екатеринбурга, Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы.
В ходе работы семинара будет представлено 13 докладов российских и зарубежных участников, которые исследуют проблему интеграции людей с аутизмом в общество.
«Существует два направления: первый — мы подстраиваем среду под ребёнка и взрослого с РАС, второй — мы человека с аутизмом адаптируем под среду. – отмечает Евгений Шведовский, автор доклада «Нейропсихологический подход к проблеме», методист Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ, нейропсихолог Центра здоровья и развития имени Святителя Луки. – Нужны качественные исследования и диагностика, чтобы учесть все детали и влиять на ситуацию. Например, в местах общего пользования есть сенсорные характеристики – слишком яркий свет и громкий звук, которые неприемлемы для некоторых детей с аутизмом. Также важно, чтобы люди с РАС вели себя сообразно, адекватно тем местам, в которых они находятся, для этого нужно построить работу сопровождающих, специалистов, помогающих им внедриться в общество. На встрече мы будем подробно говорить о том, что такое «социальная история».
Во второй день программы «РАСтём вместе» запланирована лекция психологов, эксперт-тренеров Анны Азировой и Николая Романовского – «Развивающая работа с детьми и подростками с РАС: подход DIRFloortime». Специалисты Центра здоровья и развития имени Святителя Луки расскажут об эффективном методе коррекции нарушения коммуникации и речи у людей с расстройством аутистического спектра разных возрастов, они приведут конкретные примеры своей работы, основанные на создании обучающих эмоционально-значимых ситуаций.
Также состоится показ документального фильма «Пресноводная рыба в солёной воде» о жизни двух молодых людей с РАС (Испания, 56 мин, 12+) – пронзительная история двадцатитрехлетней Марионы и десятилетнего Марка, особенности которых изучают испанские исследователи.
Полная программа мероприятий «РАСтём вместе» – по ссылке: https://rgub.ru/autism/Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.