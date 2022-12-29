КАЗАНЬ: Завершился открытый Всероссийский конкурс проектов паблик-арт объекта на территории многофункционального жилого комплекса UNO

22 декабря 2022 года прошло итоговое заседание жюри открытого Всероссийского конкурса проектов паблик-арт объекта на территории многофункционального жилого комплекса UNO по ул. Сибгата Хакима в г. Казани.

В соответствии с решением жюри победителями конкурса стали следующие проекты:

1-е место. Девиз «M Y S T E R I U M». Архитектурная мастерская Йорт/Yort (Казань). Авторский коллектив в составе: Сафиуллина Ирина Павловна и Сафиуллин Данир Рафикович.

2-е место. Девиз «Пастушья колыбельная». Авторский коллектив в составе: Пономаренко Наталья Витальевна, Крекотень Дарья Геннадьевна, Чубарова Валерия Максимовна, Прудникова Анастасия Юрьевна (Владивосток).

2-е место. Девиз «ПОТОК-2022». Автор проекта: Сорокина Екатерина Романовна (Москва).

3-е место. Девиз «Эффект стрекозы». Авторский коллектив: Бахтеева Екатерина Владимировна; Яблонская Марина Сергеевна (Ростов-на-Дону).

3-е место. Девиз «Мы становимся тем, что нас окружает / Торнадо». Автор проекта: Авдеенко Кирилл Леонидович (Подольск).

3-е место. Девиз «АнаморфныйКУБ». Автор проекта: Мендоса Йепес Ролдан Антонио (Москва).

Работы на конкурс принимались три месяца — с 12 сентября по 9 декабря 2022 года. В конкурсе могли принимать участие профессиональные архитекторы, скульпторы, художники и студенты профильных специальностей из России и стран СНГ. Общий призовой фонд конкурса составил 1 млн ₽. По результатам конкурса будет реализован проект одного из призеров. Реализация паблик-арт объекта запланирована на 4-й квартал 2023 г.

Всего на конкурс поступило 164 проекта из России, Беларуси и Казахстана. К участию в основной конкурсной программе были допущены 143 проекта. 3 работы поступили от участников из Беларуси, 2 — от участников из Казахстана. 138 конкурсных проектов подготовили участники из России, которые представляли 25 субъектов РФ.

Больше всего проектов поступило от конкурсантов из Москвы — 47, Татарстана — 21, Самарской области — 11, Санкт-Петербурга — 10. В числе других представленных регионов: Московская область, Приморский край, Ростовская область, Тюменская область, Краснодарский край, Ульяновская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Хабаровский край, Архангельская область, Калужская область, Кемеровская область, Нижегородская область, Орловская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Крым, Сахалинская область, Смоленская область, Томская область.

В связи с большим количеством поступивших на конкурс работ жюри провело их оценку в несколько этапов. На 1-м этапе был определен лонг-лист, в который вошло 30 конкурсных работ. На 2-м этапе из лонг-листа было выбрано 15 лучших работ, составивших шорт-лист. На 3-м этапе жюри определило 6 призеров конкурса: одна премия присуждена за 1-е место, две премии — за 2-е место, три премии — за 3-е место.

Определение победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» (одна премия) пройдет до 31 декабря 2022 года. В данной номинации по решению оргкомитета конкурса будут соревноваться только 30 проектов из лонг-листа.

В номинации «Творческий нейросимбиоз» приняло участие 8 проектов, все авторы которых получат специальные дипломы конкурса. Победителем в номинации стал проект под девизом «МЕЧТА» студии finoarte (Москва), авторский коллектив в составе: Беляев Игорь Леонидович, Алыпова Алина Алексеевна, Тихон Константин Сергеевич. Пост-релиз по итогам данной номинации будет выслан в январе 2023 года.

Проект, выбранный инициатором конкурса — UD Group — для реализации, будет объявлен отдельно.

В состав жюри конкурса вошли: Ильсияр Мисхатовна Тухватуллина, главный архитектор города Казани; Мугад Ибадулахович Салихов, директор Дивизиона МФК ООО «ЮД Групп»; Антон Игоревич Горовой, главный архитектор бюро Megabudka; Александр Николаевич Зорин, архитектор, член правления Союза архитекторов России, директор бюро РК Проект; Александр Евгеньевич Пономарев, художник, куратор, участник Венецианской биеннале современного искусства и комиссар Первой антарктической биеннале современного искусства, член-корреспондент Российской Академии художеств; Гузель Ринатовна Файзрахманова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры градостроительства КГАСУ, куратор паблик-арт проектов; Арсений Александрович Леонович, архитектор, дизайнер, художник, сооснователь архитектурного бюро Panacom; Александра Weld Queen, художница, скульптор, перформер, создательница арт-объекта для Burning Man 2019, а также куратор и организатор резиденций по созданию скульптур для городских пространств; Гюзель Радиевна Юлдашбаева, генпланист бюро Архитектурный дом АДТ.

Напоминаем, что открытый Всероссийский конкурс проектов паблик-арт объекта на территории многофункционального жилого комплекса UNO по ул. Сибгата Хакима в г. Казани был объявлен 12 сентября 2022 года. Инициатор конкурса — UD Group, ведущий девелопер на рынке коммерческой недвижимости Республики Татарстан, одновременно осуществляющим строительство и управление объектами разного профиля — от street-retail и коворкингов до торговых и деловых пространств. Организатор конкурса — КБ TEHNE. Общий размер призового фонда составляет 1 млн рублей + реализация.

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