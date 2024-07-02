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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Красноярском крае завершился фестиваль «Джаз над Енисеем»

editor
By editor
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игорь бутман и хибла герзмава

В Красноярском крае завершился фестиваль «Джаз над Енисеем». 11 концертов в 6 городах региона собрали более 5 тысяч зрителей.

Впервые Красноярск посетил мастер игры на уде, вокалист и композитор Дафер Юссеф (Тунис). Он открыл фестиваль на сцене Большого зала Красноярской филармонии, представив этно-джазовую программу.

Новой площадкой на карте фестиваля стал Сибирский федеральный университет. На сцене Конгресс-холла мировые джазовые стандарты исполнил художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман и его джазовый квартет. Маэстро также дал концерты в Железногорске и Дивногорске. Легендарный Сергей Жилин и его Фонограф выступили в Сосновоборске, Зеленогорске, Назарове.

Трио Андрея Кондакова дало концерты в Органном зале Красноярской филармонии и Фанпарке «Бобровый лог». Трубач, продюсер, педагог и телеведущий Вадим Эйлинкриг представил джазовую программу с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде. На концерте состоялось премьерное исполнение «Фантазии в джазовых тонах» Фёдора Амосова.

Заключительным аккордом фестиваля стало выступление российской оперной певицы Хиблы Герзмавы. В финале концерта к ней присоединился маэстро Игорь Бутман. Совместно они исполнили легендарную арию «Summertime» Джорджа Гершвина и «Подмосковные вечера».

«Самое главное, что здесь, в центре России, звучит джаз. Эти традиции были заложены в Красноярске давно, однако сейчас мы видим большой интерес публики. Вместе с молодыми яркими звёздами «Джаз над Енисеем» исполнила неподражаемая Хибла Герзмава. Оперная дива подготовила специальную джазовую программу в сопровождении джаз-бэнда Сергея Макеева. Эта кросс-жанровость дает нам «Джаз над Енисеем» – фестиваль, который продолжает традиции и делает Красноярск одной из столиц джаза в России. А если России, то, значит, и мира», – отмечает Игорь Бутман.

Организаторами фестиваля выступают Красноярская филармония, Фонд Игоря Бутмана и компания Igor Butman Music Group при поддержке министерства культуры Красноярского края.

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