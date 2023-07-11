IV Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина завершился в Сочи звездным гала-концертом

10 июля завершился 10-дневный форум Леонида Агутина, который собрал на Курорте Красная Поляна более 3000 детей и подростков со всей страны. На финальном гала-концерте на одной сцене с юными участниками форума выступили Леонид Агутин, Лариса Долина, Дима Билан, Jony, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Анжелика Варум, MIA BOYKA, Люся Чеботина, Стас Ярушин и другие артисты. Концерт был посвящен 55-летию Леонида Агутина.

Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина прошел на Курорте Красная Поляна в четвертый раз. Программа включала в себя 22 образовательных трека для детей, родителей и преподавателей. За 10 дней участники прошли интенсивное обучение с наставниками, мастер-классы и тренинги. На форуме творческие дети со всей страны имели возможность показать свои таланты перед жюри из звезд и профессионалов шоу-бизнеса в рамках танцевального и вокального конкурсов, а также конкурса авторской песни ДАР. Всего на Красной Поляне собралось 5000 человек – детей, их родителей, педагогов и гостей.

Несмотря на ливень и штормовое предупреждение, форум завершился большим гала-концертом, где участники-призеры конкурсов получили возможность спеть на одной сцене с мэтрами российской эстрады. На сцену вышли: Леонид Агутин, Лариса Долина, Дима Билан, Jony, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Анжелика Варум, MIA BOYKA, Люся Чеботина, Стас Ярушин, CHEBANOV, Александр Маршал, Алексей Чумаков, Доминик Джокер, Маша Шейх, Ева Власова, Willie Key, LERA и Socrat, группы Pizza и Uma2rman. Концерт был посвящен 55-летию Леонида Агутина и его творчеству. Участники и гости форума поздравили юбиляра, исполнив хиты Агутина в новых аранжировках. Телеверсия гала-концерта будет показана на телеканале НТВ.

«Мы уже видим, как дети на форуме выросли творчески: как они готовятся к конкурсам, отрабатывают танцевальные номера, пишут песни. Конечно, так гордо и приятно смотреть, что все-таки твой труд он не пропадает даром. И потом эти же ребята в хорошем смысле заражают других творчеством, и на следующий год уже следующая волна детей приезжает и передает свой опыт», – рассказал музыкальный продюсер форума Андрей Сергеев.

Гран-при вокального конкурса получила 10-летняя Елена Турчина из Санкт-Петербурга. На финальном концерте она спела песню «Все в твоих руках» вместе с Люсей Чеботиной. Ей достанется главный приз конкурса – 100 000 рублей от платежной системы МИР.

«Я приехала на форум Леонида Агутина уже в третий раз и ждала его весь год. Я считаю, что здесь сбываются мечты», – поделилась юная артистка.

Гран-при танцевального конкурса взял коллектив Ellipsis из Красноярска. Руководительница коллектива Мария Тарханова призналась: «Форум Агутина – единственное место, где мы можем на 100% реализовать свои возможности как универсальных артистов с вокалом и хореографией», — рассказала руководитель творческого центра Ellipsis Мария Тарханова.

Еще одним значимым направлением форума в этом году стала мода. Российский бренд одежды для подростков и детей ORBY организовал новый образовательный трек – студию дизайна и творчества ORBY CREATOR. По окончании курса юные студенты показали свои работы в ярком шоу-дефиле бренда на главной сцене форума. Лучшие участники теперь получат уникальную возможность принять участие в разработке новой коллекции бренда 2024 года.

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