Изменения в программе X Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2022 — «Борислав Струлёв и Друзья»

4 марта – в рамках фестивального дня в Большом зале филармонии состоится показ художественного фильма «Красный призрак» (Россия, 2020 г., 98 мин). Заявленная ранее встреча с режиссёром Андреем Богатырёвым не состоится.

Начало в 19:00.

5 марта – Гала-концерт – закрытие фестиваля.

Каждый год BelgorodMusicFest объединяет два направления – музыку и театр. Этот год не станет исключением! Рады приветствовать одну из самых ярких и любимых актрис, заслуженную артистку России, актрису театра и кино, певицу и телеведущую Нонну Гришаеву. Актриса предстанет в разных амплуа, одним из которых станет великая Людмила Гурченко.

Также подарком для публики станет выступление одного из самых известных вокальных коллективов страны – Акапелла Экспресс. Вместо ранее заявленного инструментального квартета братьев Янушка – «Janoska Ensemble» (Австрия) выступит оркестр «Папоротник». Не отдавая предпочтения какому либо конкретному стилю, свое звучание команда нашла на стыке всех мыслимых направлений (кантри, джаз, блюз, фолк и т.д.). Оркестр сотрудничал с Андреем Макаревичем, Евгением Маргулисом, Бориславом Струлёвым и др.

С программой «Виолончельное танго» оркестр «Папоротник» выступит на сцене Белгородской филармонии с арт-директором фестиваля, виолончелистом Бориславом Струлёвым.

Ведущий фестиваля – актер Василий Мичков.

Начало в 19:00.

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