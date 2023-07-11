Мария ДЕНИСОВА: «Люблю быть Хоттабычем, исполняющим желание петь!»

Сегодня у нас в гостях певица, вокальный коуч, писатель - Мария Денисова.

– Мария, здравствуйте, у вас вышло уже несколько сольных песен, о чем они?

– Мои песни основаны на реальных событиях. «Бронтофоб» - о моей боязни грозы, например. «Хрущевка» - о квартире, в которой мне довелось жить.

– В настоящее время планируете запись новых?

– На прошлой неделе записала две песни. Ещё одна уже готова и ждёт обложку. Также есть две песни в стадии заготовки: текст и мелодия... Так, что новому быть.

– Вы хотите выпускать синглы или полноформатный альбом есть в планах?

– Синглы сейчас - более рациональное решение, на мой взгляд. Альбом пишут полгода - год и получается, что материала много, а информационный повод один. Во втором случае получается, что каждая песня становится событием.

– Мария, расскажите как прошел концерт?

– Было уютно, душевно, весело и тесно. Даже пришлось менять зал. Оказалось, что много людей хотят услышать меня живьём. Это приятно.



– Подготовка была долгой?

– Готовилась к концерту год. Писала и записывала песни. Появлялись стихи.

– Какие эмоции вы испытали выйдя на сцену перед зрителем на этом вечере?

– Восторг и радость. В зале было очень много друзей, знакомых, родственников, учеников... Большая ответственность. Были и незнакомые люди.... Многие уже требуют следующий концерт.

– Почему решили комбинировать песни со стихотворениями?

– У меня так получается, что есть стихотворения, которые служат прекрасной подводкой к песням. Решила использовать это, так как появляется некая целостность в программе.

– Первый концерт и солд аут - какие ощущение?

– Это был шок! Вы только вдумайтесь, география людей, пришедших на концерт: Москва, Московская область, Петропавловск-Камчатский и даже США.

– В творческой среде у вас есть друзья?

– Да, есть. И мне очень приятно, что эти люди поддержали меня на сцене. Леся Ярославская, например, прочитала одно из моих стихотворений и спела три песни. Нас связывает многолетняя дружба и общий педагог по вокалу - Людмила Алексеевна Афанасьева. Леся очень часто является первым человеком, кому я показываю свои песни и стихи.

А с Русланом Куриком мы познакомились чуть меньше года назад и он пришёл ко мне на уроки вокала. Невероятно самобытный, талантливый и рок-н-ролльный человек! Вот так вот получается, что в 2003 году на продлёнке в лицее вместо уроков смотрела фабрику звёзд 3, а потом через некоторое время обрела добрых и надёжных друзей в лице нескольких участников данного проекта.

– Какие планы на будущее?

– Судя по отклику зрителей о первом концерте, останавливаться на одном точно не планирую! Следующий концерт явно требует танцпола, несмотря на то, что формат его скорее всего будет таким же. Буду выпускать новые песни, стихи. Уже чувствую необходимость в выпуске нового сборника стихов. Ну и конечно же никуда не денется много горячо любимое преподавание. Люблю быть Хоттабычем, исполняющим желание петь.

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