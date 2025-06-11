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IVA представила новый трек «Забери меня»

editor
By editor
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IVA
IVA – обложка трека «Забери меня». Предоставлено PR-сопровождением артиста

IVA представила новый трек «Забери меня» — атмосферный поп-сингл с элементами R&B и электроники, открывающий новую страницу в звучании артистки. Это саундтрек к ночной жизни, бесконечным танцам и накрывающей с головой эйфории.

В сингле героиня полностью отдается ярким эмоциям, забывая о правилах и условностях. Музыка окутывает легкостью и драйвом, превращая каждый звук в пульс ночного города. Это история о том, как порой важно отпустить контроль и быть настоящим — без масок, страхов и оглядки на завтра. «Забери меня — летим на красный без крыши. Так хочу к тебе быть ближе и ближе»,— поет IVA. Трек вдохновляет смело жить в ритме своих чувств и находить свободу в каждом движении.

В «Забери меня» IVA экспериментирует со звучанием — впервые в ее творчестве звучит электронная основа, придающая композиции клубную пульсацию и энергичность. «Забери меня» близка тем, кто ищет внутреннего освобождения, особенно интровертам, находящим в музыке безопасное пространство для чувств. Это трек для тех, кто влюблен в эстетику неона, больших городов и танцев до утра.

IVA — исполнительница, актриса и телеведущая родом из Болгарии. Свою карьеру она начала с участия в проекте «Голос.Дети 3» в команде Димы Билана, а затем стала финалисткой национального отбора на «Детское Евровидение» и лауреатом конкурса «Детская Новая Волна». Сильный вокал, харизма и артистизм позволили ей исполнить главную роль в первом в мире 3D-мюзикле Pola Negri. IVA поет, пишет музыку, танцует и ведет крупные мероприятия. Сегодня она сосредоточена на сольной карьере, предлагая слушателю не просто треки, а целую эмоциональную вселенную.

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