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Стас Пьеха представил мощный релиз «Злые вороны»

editor
By editor
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Стас Пьеха - Злые вороны

Сила духа, мощь музыки и красота голоса — Стас Пьеха представил особенный и воинственный трек «Вороны». В новой работе певец соединил лирику и глубокий смысл в роковом звучании в коллаборации с этнической айдентикой.

Песня начинается, как фольклорный напев, в котором главный герой, словно волк, борется с воинственной тьмой за жизнь, любовь и свободу. Человеческое и животное начало борются между собой. В непривычном жанре в полной мере раскрывается голос Стаса, и он умело играет им, меняя интонации и подачу. Постепенно в треке нарастают сила и мощь, и с высоких нот Стас опускается всё ниже и ниже. К концу он переходит на гроулинг, добавляя песне драматизма и готики.

Сам Стас признается, что на создание этой песни его вдохновила этническая составляющая фильмов и сериалов, и на основе впечатлений у артиста появилась идея поработать в совершенно новом для себя жанре. Певец дал волю экспериментам и не привязывался к какому-то определенному этносу, миксуя фольк, рок, металл, экстрим-вокал и народные мотивы.

«В процессе написания песня много раз видоизменялась — я переставлял куплеты местами, менял форму, было не просто, потому что мы впервые работали с таким жанром. В нём я новичок, пришлось помучиться. Но, как мне кажется, золотая середина всё-таки нашлась», — рассказывает Стас.

Композиция «Злые вороны» ярко выделяется среди предыдущих работ Стаса и показывает другую сторону артиста. Стас, как профессиональный музыкант с большим опытом, в очередной раз доказывает, что может творить в совершенно разных жанрах. Работа получилась сильной, и слушатели наверняка её оценят по достоинству.

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