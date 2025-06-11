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Магия красоты: TO-MÁ представляет клип на новую песню «Луна-луна»

editor
By editor
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to-ma - луна-лунна
Фото © пресс-служба Rocket Records

Культовый советский хит «Луна-луна» перерождается в руках TO-MÁ — певицы, каждый раз превращающей музыку в захватывающую историю.

Новый клип «Луна-луна» — не просто переосмысление шлягера 80-х, а снятый на пленку мини-фильм в духе прошлого столетия и путешествие во времени, завораживающее с первых секунд.

В кадре — дива и покорительница сердец TO-MÁ, которая предстала в роли главной героини ретро телешоу. Оператор влюбляется в нее и мечтает умчаться с ней на кабриолете. А певица меняет образы, приковывает к себе внимание и танцует в лунном свете, заставляя зрителя застыть перед экраном.

Клип наполнен красивой, почти театральной хореографией, отсылающей к эстетике ретро-шоу — TO-MÁ добавляет в движения легкость и гипнотическую пластику, очаровывая присутствующих в зрительном зале и зажигая в их глазах свет Луны. Сцены с невесомостью, ночное небо и таинственное сияние создают ощущение сказки и романтическое настроение. А полеты на Луне и специально созданная коллекция костюмов от atelierODOR становятся одними из главных украшений видео.

Яркая картинка и атмосфера, которая переносит зрителя на съемочную площадку, легкая история и акцентные персонажи: новый клип TO-MÁ «Луна-луна» уже доступен для просмотра в сети.

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