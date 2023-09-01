Молодые дизайнеры выпустили лимитированную коллекцию одежды совместно с российским брендом

В апреле арт-кластер «Таврида» и бренд уличной одежды «Родина» объявили о конкурсе на создание эскизов для совместной линейки одежды. Молодые дизайнеры со всей России прислали больше сотни заявок. Лучшие концепции легли в основу новой коллекции и были представлены на ярмарке-фестивале «Арт.Молодость» (состоялась в рамках Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ») с 17 по 20 августа.

Молодых людей со всей России попросили рассказать о том, что Родина значит для них: будет ли это аромат свежеиспеченного хлеба в ларьке за углом, мурашки от первой влюбленности или вечерние посиделки у фонтана — решать только им. Идеи необходимо было воплотить в виде описания концепций, прорисовки эскизов, создания лекал. Лучшими были признаны работы Виктории Куценко из Ростова-на-Дону и Полины Шуваловой из Москвы. Девушки четко попали в «ДНК бренда», умело соединив народную тематику со спортивным стилем.

Виктория посвятила свою концепцию романтике русских деревень: лету у бабушки, бесконечным полям, узорам на коврах и утреннему рассвету с пением петухов. На ярмарке «Арт.Молодость» дизайнер представила первые вещи из коллекции — это лонгслив и брюки в темно-синем цвете. Их украсила надпись «Море волнуется раз» — она отсылает к детским дворовым играм, без которых не обходилось ни одно лето в деревне.

Для Полины Родина — это место, где прошло детство. Воспоминания о нем хранятся на страницах фотоальбомов. Девушка решила передать теплые чувства через черно-белые фотографии. На одной из футболок можно увидеть снимок типичного провинциального двора: раскидистые деревья, лавочки и сушка белья на веревках. Элемент фотографии дополняется изображением глаз — они как бы говорят о том, что человек может запечатлеть моменты не только с помощью техники, но и благодаря органам чувств. Также на ярмарке «Арт.Молодость» представили сумки-шопперы под авторством Полины.

Кроме того, дизайнеры «Родины» отметили концепцию Алины Молчановой из Санкт-Петербурга. Вдохновением для нее послужила природа родного края: «Моя родина возвышается над всей Европой пиками Эльбруса, глубина Байкала сопоставима с глубиной русской души, а широта необозримой тайги сравнима с русским гостеприимством». Алиной был разработан морской принт, который так же нашел свое отражение в коллекции.

Довести всю коллаборацию до финала и подготовить сопровождающие материалы предстояло дизайнерам «Тавриды». Они же разработали принт с рыбкой по мотивам русских народных сказок.

Победительниц конкурса пригласили на Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму, где они презентовали реализованные проекты совместно с представителями «Родины». Вещи появятся на полках магазинов «Родина» в разных регионах России, а также в офлайн- и онлайн-магазинах бренда арт-кластера «Таврида» — «Арт.Молодость».

«Работа получилась трудной, но довольно плодотворной и интересной. Пока мы выпустили лишь треть коллекции, вторую часть планируем через месяц. В нее войдут клетчатые рубашки из советских одеял, оверсайз-бомберы, вдохновленные деревенской эстетикой, новая модель худи, а также свитшоты и брюки в новом цвете», — поделился основатель бренда и сети магазинов «Родина» Артем Малышев.

Конкурс арт-кластера «Таврида» и российского бренда одежды «Родина» проходил с апреля по май 2023 года. К участию приглашались дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет со всех регионов России. Одежда и аксессуары по эскизам победителей произведены на российских фабриках

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