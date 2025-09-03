«Восприятие красоты»: выставка из собрания Дмитрия Коваленко открылась в SISTEMA GALLERY

VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Юрий Альберт. Girl at Piano. 2002
Юрий Альберт. Girl at Piano. 2002

Галерея современного искусства SISTEMA GALLERY в рамках Первой биеннале частных коллекций откроет выставку из собрания Дмитрий Коваленко «Восприятие красоты». Экспозиция отражает главный принцип формирования собрания: работа должна быть украшением жизни дома и в офисе. Большинство произведений были приобретены вскоре после их создания, непосредственно у авторов или в галереях, и это позволяет проследить творческий путь художников на протяжении нескольких десятилетий.

Дмитрий Коваленко начал собирать русское современное искусство (contemporary art) в начале 1990-х годов. Поддерживал L Галерею, одну из первых, открывшихся в Москве, потом некоторое время XL Галерею. Коваленко — один из учредителей Клуба коллекционеров современного искусства. Участвовал в выставках из собраний коллекционеров на ярмарках «АРТ МОСКВА», долгое время был членом попечительского совета Московской биеннале современного искусства.

Произведения из коллекции Дмитрия Коваленко регулярно экспонируются на музейных выставках. В его собрании — около 700 произведений более чем 100 художников. В основном это работы, созданные в бурные девяностые и двухтысячные — золотые годы русского contemporary art.

Экспозиция вмещает работы лишь трети мастеров из тех, чьи творения представлены в коллекции Коваленко, и у каждого на выставке показано только по одной работе из разных периодов творчества. Ядро коллекции составляют произведения художников из легендарных сквотов в Фурманном и Трехпрудном переулках и художников XL Галереи: Константина Звездочётова, Юрия Альберта, Андрея Филиппова, Валерия Кошлякова, Александра Мареева, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Владислава Мамышева-Монро, Айдан Салаховой, Ирины Кориной. Наряду с работами мастеров, чьи имена стали символом искусства девяностых и нулевых, в экспозиции также представлены созданные в этот период произведения классиков московского концептуализма и соц-арта Виктора Пивоварова, Игоря Макаревича, Бориса Орлова и Леонида Сокова, творчество вышедших на художественную сцену в 1980-е годы Сергея Мироненко, Бориса Матросова, Константина Латышева, Гоши Острецова и Павла Пепперштейна, бумажная архитектура Юрия Аввакумова, фотоработы Бориса Михайлова, живопись и графика Никиты Алексеева, Семёна Файбисовича, Константина Батынкова, Ростана Тавасиева, Анны Желудь, Василия Шумова, а также молодых художников, чей путь в искусстве начался в 2000-е.

