«Восприятие красоты»: выставка из собрания Дмитрия Коваленко открылась в SISTEMA GALLERY

Галерея современного искусства SISTEMA GALLERY в рамках Первой биеннале частных коллекций откроет выставку из собрания Дмитрий Коваленко «Восприятие красоты». Экспозиция отражает главный принцип формирования собрания: работа должна быть украшением жизни дома и в офисе. Большинство произведений были приобретены вскоре после их создания, непосредственно у авторов или в галереях, и это позволяет проследить творческий путь художников на протяжении нескольких десятилетий.

Дмитрий Коваленко начал собирать русское современное искусство (contemporary art) в начале 1990-х годов. Поддерживал L Галерею, одну из первых, открывшихся в Москве, потом некоторое время XL Галерею. Коваленко — один из учредителей Клуба коллекционеров современного искусства. Участвовал в выставках из собраний коллекционеров на ярмарках «АРТ МОСКВА», долгое время был членом попечительского совета Московской биеннале современного искусства.

Произведения из коллекции Дмитрия Коваленко регулярно экспонируются на музейных выставках. В его собрании — около 700 произведений более чем 100 художников. В основном это работы, созданные в бурные девяностые и двухтысячные — золотые годы русского contemporary art.

Экспозиция вмещает работы лишь трети мастеров из тех, чьи творения представлены в коллекции Коваленко, и у каждого на выставке показано только по одной работе из разных периодов творчества. Ядро коллекции составляют произведения художников из легендарных сквотов в Фурманном и Трехпрудном переулках и художников XL Галереи: Константина Звездочётова, Юрия Альберта, Андрея Филиппова, Валерия Кошлякова, Александра Мареева, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Владислава Мамышева-Монро, Айдан Салаховой, Ирины Кориной. Наряду с работами мастеров, чьи имена стали символом искусства девяностых и нулевых, в экспозиции также представлены созданные в этот период произведения классиков московского концептуализма и соц-арта Виктора Пивоварова, Игоря Макаревича, Бориса Орлова и Леонида Сокова, творчество вышедших на художественную сцену в 1980-е годы Сергея Мироненко, Бориса Матросова, Константина Латышева, Гоши Острецова и Павла Пепперштейна, бумажная архитектура Юрия Аввакумова, фотоработы Бориса Михайлова, живопись и графика Никиты Алексеева, Семёна Файбисовича, Константина Батынкова, Ростана Тавасиева, Анны Желудь, Василия Шумова, а также молодых художников, чей путь в искусстве начался в 2000-е.