Иван Чураев представил романтическую песню «Разноцветные сны»

Участник лейбла KOMPROMIS PRODUCTION Иван Чураев представил своей аудитории романтическую новинку под названием «Разноцветные сны». Обложку к песне создал певец LOVTSOV.
Песня «Разноцветные сны» - это не просто песня, а настоящее путешествие в мир чувств, волшебства и романтики. История о девушке и парне, чья любовь подобна плаванию на лодке по облакам, украшенной сверкающими, как бриллианты звездами. В каждой ноте, каждом слове лишь магия и красота каждого момента отношений. Влюбленные, забирая закат через открытую дверь, уходят в рассвет смотреть разноцветные сны.
«Время словно река бежит
И несет нашу лодку в небеса
И пускай никогда не спит
И льется по глубоким глазам
Разве мог я мечтать о том
Что с тобою плыть вместе будем мы
И когда доплывем потом
Смотреть разноцветные сны»
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