Иван Чураев представил романтическую песню «Разноцветные сны»

Участник лейбла KOMPROMIS PRODUCTION Иван Чураев представил своей аудитории романтическую новинку под названием «Разноцветные сны». Обложку к песне создал певец LOVTSOV.

Песня «Разноцветные сны» - это не просто песня, а настоящее путешествие в мир чувств, волшебства и романтики. История о девушке и парне, чья любовь подобна плаванию на лодке по облакам, украшенной сверкающими, как бриллианты звездами. В каждой ноте, каждом слове лишь магия и красота каждого момента отношений. Влюбленные, забирая закат через открытую дверь, уходят в рассвет смотреть разноцветные сны.

«Время словно река бежит

И несет нашу лодку в небеса

И пускай никогда не спит

И льется по глубоким глазам

Разве мог я мечтать о том

Что с тобою плыть вместе будем мы

И когда доплывем потом

Смотреть разноцветные сны»