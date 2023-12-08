В Музее Победы выступил детский оркестр из 300 юных музыкантов

В Музее Победы состоялся грандиозный концерт детских духовых оркестров «Славься, Отечество!». Перед гостями музея выступили более 300 учащихся московских детских школ искусств и образовательных учреждений. Они поздравили посетителей с приближающимся праздником - Днем Героев Отечества.

Праздничную музыкальную программу открыли Гимн России и Гимн Москвы, которые исполнил сводный детский оркестр из 330 музыкантов, а затем в величественном Зале Полководцев прозвучали патриотические произведения, марши, песни военных лет в память о подвигах защитников России. Зрители услышали сольные выступления детских духовых оркестров и вокальные номера, увидели красочное дефиле карабинеров. А завершил программу легендарный марш "Прощание славянки".

Мероприятие является совместным проектом Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» и Музея Победы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы и Российского национального музея музыки.