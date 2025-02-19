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«Эмоции бьют через край, как на рок-концерте»: оркестр Metalliada даст два концерта в Москве в один день

editor
By editor
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metaliada
Фото предоставлено пресс-службой оркестра Metaliada

В канун Дня Защитника Отечества, в новом, современном и уютном концертном зале «Моспродюсер» оркестр Metalliada даст два концерта в один день. Полное шоу, два отделения продолжительностью 2 часа с антрактом, где прозвучат лучшие сюиты и шедевры Metallica, Iron Maiden, Ghost, Nightwish.

Кто хочет сэкономить время и деньги, сделать «первое касание» и только познакомиться с выступлением – приглашаются на дополнительный концерт, одно отделение продолжительностью 70 минут без антракта, где прозвучат лучшие композиции из целого шоу. Это, кстати, подходит и для юных зрителей, которым порой тяжело выслушать сразу 2 отделения всего концерта.

А вот почему обязательно нужно пойти на Металлиаду, сейчас расскажем.

Итак, настоящий симфонический оркестр (36 музыкантов) исполняет произведения «вживую», без «подкладов», «синхронов», фонограмм и прочих подобных атрибутов нашего времени.

Концерт посмотрели более 20 тысяч зрителей в разных регионах.

Мероприятия подходят для всей семьи, потому что звучание мягкое и нравится детям. В каком-то смысле шоу помогает родителям открыть для детей прекрасный музыкальный мир через призму классической подачи. Так что рассчитывайте не только на развлекательный эффект, но и на пользу!

А вот как говорит создатель шоу, художественный руководитель Стас Зализняк:

– Идея «Металлиады» буквально витала в воздухе, она, можно сказать, пропитала мои продюсерские мысли. Проект родился из желания воплотить самые известные и красивые хиты тяжелой музыки в симфоническом облике, поскольку не секрет, что музыкальная основа рока во многом вдохновляется классическими композиторами. Соответственно, мы этим проектом отматываем историю на шаг назад и приходим к тем классическим канонам, которые, по нашему мнению, являются основой качественной рок-музыки.

Мы регулярно гастролируем: Москва, Санкт-Петербург; удалось побывать ближе к югу: это Ставрополь, Волгоград. В средней полосе – Нижний Новгород, Владимир, Ярославль, в марте, кстати, будет премьера в Подмосковье. Все города не вспомнить, но планы у нас обширные. В этом году планируем посетить Урал, Сибирь, попробовать выступить в Казани, Самаре. Что касается зрителей, почти каждое появление оркестра сопровождается аншлагом. Все зависит от вместимости зала – в общей сложности тысяч двадцать зрителей нас уже посмотрели.

Наверное, этого достаточно, чтоб посетить легендарное шоу. А если нет – то зайдите на сайт и вдохновитесь фотографиями и видео. Подробности на сайте КЗ «Моспродюсер».

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