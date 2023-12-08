Певица Элина представила клип на песню «Любовь-сирота». Авторами песни выступили поэт Михаил Гуцериев и композитор Сергей Ревтов.

Клип «Любовь-сирота» для артистки стал особенным, так как его режиссёром стал Рустам Романов, известный своими инновационными и креативными подходами к съёмкам. Локация — новый бизнес-центр «Суперметалл» на Бауманской — выбрана не случайно, и отличается своей современной архитектурой и просторными площадками.

«Песня «Любовь-сирота» в новом для меня жанре, и признаться, я очень волнительно и ответственно подошла к её исполнению. Впервые для меня и съёмки клипа такого масштаба: режиссёр Рустам Романов, хореографический коллектив, исполнитель мужской роли в клипе, несколько локаций, разные образы. Сошлись все звёзды. Я счастлива, что такая сильная, жизненная песня оказалась в моём репертуаре. Благодаря стихам Михаила Сафарбековича я раскрываюсь как артистка», — рассказала Элина.

Я без любви — сирота,

Остались в сердце раны.

Жизнь на планете Земля

Без тебя — Нирвана.

В подготовке к съёмкам клипа принял участие известный хореограф Тимур Валеев. Он является кандидатом в мастера спорта по спортивной аэробике в дисциплине хип-хоп и известен своими потрясающими хореографическими постановками. Также, Тимур участник популярного танцевального шоу «Dance революция», что гарантировало высокий уровень танцевальных сцен в клипе, которые воплотили в жизнь 16 талантливых танцоров.

Однако не только хореографические сцены получились впечатляющими, но и исполнитель главной мужской роли в клипе Элины — модель и актёр Алим Хоконов, известный своей харизмой и талантом, снимавшийся в мировых рекламных кампаниях, а также сотрудничающий с мировыми модными домами. Его присутствие в видео добавило ещё больше шарма и эстетического восхищения.

Моя жизнь расписана на моей ладони.

Линии изогнуты. Где же ты, любовь?

Одиноким выстрелом попадаю точно.

Память болью битая — жизни колесо.

Режиссёр Рустам Романов за 5 лет совместной работы с Gutseriev Media снял порядка 12 клипов: «С Днём рождения!» (Николай Басков), «В доме, где живёт моя печаль» (Татьяна Буланова), «Ленинградский горьковатый хлеб» (Хор Турецкого), «У меня есть только ты» (Натали), «Правда без лица» (Брендон Стоун), «Девушка простая» и «Снова и снова» (Юлия Михальчик), «Виктория-вестница» (Артур Руденко и Виктория Алешко) и другие.

«Стихи Михаила Гуцериева для меня играют главную роль — это фундамент истории, я опираюсь на них и использую для визуализации. В песне «Любовь-сирота» зацепила и музыкальная основа, тут же на ум пришла хореографическая постановка, и это совпало с желанием певицы Элины. Хотелось создать некую загадку, открытую концовку. На протяжении клипа мы следим за нашими героями и надеемся на их встречу», — поделился режиссёр клипа Рустам Романов.