В Дмитрове представят культурно-просветительский проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим»

С 29 марта по 1 апреля 2022 года в Дмитрове (Московская область) стартует I этап традиционного культурно-просветительского проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим».

Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке администрации Дмитровского городского округа, Киноконцерна «Мосфильм» и Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве.

В 2022 году проект будет реализован в три этапа: в г. Дмитров (Московская область), г. Тверь (Тверская область) и г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл).

29 марта в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» (ул. Загорская, д.17) состоится открытие Выставки «»В “Анне Карениной” я люблю мысль семейную». 145 лет публикации последней части» из собрания Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве. Посетители выставки увидят черновые рукописи – ранние редакции, последнюю редакцию эпизода смерти Анны Карениной, корректуру финала романа. Лекцию о творчестве Л.Н. Толстого и экскурсию по выставке проведет Елизавета Алексеева, научный сотрудник музея Л.Н. Толстого в Москве. По окончании лекции будет представлен фильм Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского».

Выставка будет экспонироваться в течение месяца и по традиции ее передадут в дар учреждениям культуры и образования Дмитровского городского округа.

30 марта в зале Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеки (ул. Почтовая, д. 16, корп. 2) – центре духовной и культурной жизни города состоится литературно-музыкальный спектакль «Поэзия Серебряного века. Пусть голоса органов снова грянут…». В исполнении актрисы театра и кино Ирины Язвинской и лауреата российских и международных конкурсов Александра Дудина (фортепиано) прозвучат поэтические и музыкальные произведения: А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой, И. Северянина, Н. Гумилёва, И. Бунина, В. Брюсова, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Скрябина, А. Глазунова, И. Стравинского, А. Дворжака, Ф. Шопена.

31 марта в Центральном Дворце культуры «Созвездие» (Дмитров, ул. Загорская, д. 64) пройдут мастер-классы для молодых музыкантов и певцов, учащихся музыкальных школ Дмитровского городского округа. Мастер-класс по фортепиано проведет Виктория Пфистер, концертмейстер кафедры оперной подготовки Российской академии музыки имени Гнесиных, а мастер-класс по вокалу – Виктория Носовская, педагог по оперному классу и вокалу в Московском Государственном университете культуры.

Вечером на сцене Дворца состояится «Вечер русского романса». Арии из опер и романсы на музыку русских композиторов исполнят лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Виктория Носовская (сопрано) и Вячеслав Ольховский (баритон), партия фортепиано – Виктория Пфистер.

1 апреля в Культурно-досуговом центре «Деденево» (Дмитровский район, Деденево, ул. Комсомольская, д. 30) в рамках проекта пройдут показы из «Золотой коллекции» Киноконцерна «Мосфильм»: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» реж. А. Митта и «Всадник по имени Смерть» реж. К. Шахназаров, снятый по мотивам повести Бориса Савинкова «Конь Бледный».

Для справки:

Проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» разработан Центром кинофестивалей и международных программ в 2017 г. с целью популяризации русского языка, культуры, литературы и отечественного кинематографа. Он прошел с большим успехом в регионах России: Липецкой, Астраханской и Псковской областях, республиках Хакасия, Марий Эл, Татарстан и Северная Осетия-Алания.

Традиционно проект предусматривает разные по жанру мероприятия: выставки, концерты, спектакли, кинопоказы и мастер-классы, направленные на воспитание молодого поколения России, продвижение традиционных культурных ценностей нашей страны, формирование и развитие личности. В нём участвуют видные учёные, исследователи, литературоведы, артисты драматических театров, вокалисты и музыканты, лауреаты и призёры международных конкурсов, преподаватели творческих вузов.

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