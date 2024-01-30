IVANITSKAYA представила новый трек «Рассвет»

Артистка IVANITSKAYA долгое время искала себя в жанре поп-рок. Певица завоевала большую часть своей аудитории благодаря релизам именно в этой стилистике, а также своим бунтарским клипам, которые сама режиссировала.

Долгое время певица пыталась спрятать свою «народную подачу». Но Диана рискнула, и в ее творчестве родился новый жанр, который сейчас набирает обороты и все больший интерес аудитории – это этническая, народная, фольклорная музыка.

В последнее время большой тренд на всё русское, например: шубы, меховые шапки – новый тренд «Slavik girl», который набирает популярность в мире моды, а также «макияж без макияжа» - а ля «русская девушка» и другие.

Похоже, в России грядет рост и фольклорной музыки, так говорят знатоки рынка. Наступает время переосмысления фолка, обогащение звука элементами народного творчества. Такая «русскость» в треках задает тренды 2024 года, которые предугадывает IVANITSKAYA.

Диана говорит, что начала делать такую музыку еще до того как это стало мейнстримом.

IVANITSKAYA о своем новом треке:

«Для меня однозначно эта песня особенная, впервые в жизни я пела так высоко. Можно сказать, что для меня в каком-то роде это подвиг. В этом треке присутствуют этнические нотки которые близки моей сердечку. Надеюсь и слушателям она будет близка так же, как и мне».

На трек «Рассвет» уже готов тритмент клипа, артистка с командой готовится к съемкам и интригует свою аудиторию в соцсетях новым образом лесной нимфы. Этот образ очень к лицу артистке и, в сочетании с удивительно чистым вокалом, оставляет приятный холодок до мурашек.