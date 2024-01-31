Мария Моне выпускает глубоко личный инди-поп трек

Мария Моне - российская певица, автор песен, независимый музыкант и поэт. Новый релиз «Буду ждать» - лиричная история о потере и надежде.

Текст песни соткан из образов и метафор. «Сложно говорить о горе, надежде и любви без риска свалиться в пошлость и патетику. Я старалась нарисовать свою нежность и светлую печаль “акварельной краской”, почти прозрачно. Поэтому в треке звучат всего три партии: рояль, кларнет и голос», – говорит Мария Моне.

Музыка создавалась живыми инструментами в профессиональном исполнении. Она будет ближе всего любителям жанров инди, джаз-поп, соул, городской романс, мягкий джаз.