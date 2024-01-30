«Слёзы»: ELSEA представляет свою новую песню

«Слёзы» - это история о том, как любовь может быть болью, но и о том, как важно выбирать себя и свое счастье. ELSEA передает свои эмоции через музыку, заставляя каждого слушателя почувствовать сильные чувства и пережить эмоции вместе с ней.

ELSEA - юная певица, которая уже успела заявить о себе в музыкальной индустрии.

«Я хотела поддержать каждую девчонку, которая сейчас находится в непростом для себя состоянии несложившихся отношений. Ведь все мы знаем, что любовь может все, как воскресить, так и убить. Я надеюсь, что моя песня поможет каждой выбрать себя и свое счастливое будущее», - говорит ELSEA.

«Слёзы» - это еще один шаг в карьере ELSEA, который доказывает ее талант и уникальность. Мы уверены, что эта композиция станет хитом и найдет отклик у многих слушателей.