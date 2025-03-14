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Иви и START показали новые материалы из криминальной драмы «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева

editor
By editor
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чужие деньги
Фото © Иви / START

Кто будет расплачиваться за махинации гениального обнальщика Алексея Воронова, если он кинет на большие деньги серьезных людей? Онлайн-кинотеатры Иви и START объявили о совместной работе над проектом «Чужие деньги» с Максимом Матвеевым в главной роли и показали новый фрагмент с участием Гоши Куценко (чиновник Свинцицкий) и Филиппа Янковского (крупный девелопер и по совместительству дядя Воронова).

Авторами сценария выступили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев. Продюсирует проект Теймур Джафаров, кресло режиссера-постановщика занял Игорь Твердохлебов. Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатры Иви, START и продюсерская компания Team Films.

Главные роли в проекте исполнили Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко и Линда Лапиньш. В сериале также снялись Алла Сигалова, Александр Мизев, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин, Елена Балабанова и другие. 

По сюжету гениальный обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев) подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова Юру Афанасьева (Максим Матвеев), провинциала-неудачника. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса. 

Теперь Афанасьеву придется занять чужое место — в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной. С нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур. 

Получится ли у него заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал, и остаться человеком?

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