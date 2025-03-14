Иви и START показали новые материалы из криминальной драмы «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева

Кто будет расплачиваться за махинации гениального обнальщика Алексея Воронова, если он кинет на большие деньги серьезных людей? Онлайн-кинотеатры Иви и START объявили о совместной работе над проектом «Чужие деньги» с Максимом Матвеевым в главной роли и показали новый фрагмент с участием Гоши Куценко (чиновник Свинцицкий) и Филиппа Янковского (крупный девелопер и по совместительству дядя Воронова).

Авторами сценария выступили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев. Продюсирует проект Теймур Джафаров, кресло режиссера-постановщика занял Игорь Твердохлебов. Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатры Иви, START и продюсерская компания Team Films.

Главные роли в проекте исполнили Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко и Линда Лапиньш. В сериале также снялись Алла Сигалова, Александр Мизев, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин, Елена Балабанова и другие.

По сюжету гениальный обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев) подается в бега. Опасаясь преследования, он решает подсадить вместо себя «дропа» — как две капли воды похожего на самого Воронова Юру Афанасьева (Максим Матвеев), провинциала-неудачника. Однако идеальный план выходит из-под контроля: Воронов получает пулю в голову, а Афанасьева спасает охрана Алексея, приняв за своего босса.

Теперь Афанасьеву придется занять чужое место — в просторной квартире, на встречах, в постели с девушкой Алексея Алиной. С нуля освоить навыки гениального афериста, вырваться из-под прицела криминальных структур.

Получится ли у него заполучить роскошную жизнь, о которой он всегда мечтал, и остаться человеком?