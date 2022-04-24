Шамиль Джафаров снялся в сиквеле нашумевшего исторического сериала «Воскресший Эртугрул»

Известный музыкант и певец Jaffa принял участие в съемках сиквела популярного сериала «Воскресший Эртугрул» («Dirilis: Ertugrul») – «Основание: Осман» («Kurulus: Osman»). Сюжет картины рассказывает о жизни, становлении Османа I (Османа Гази) и его империи на останках Византийского государства. На данный момент идет трансляция 3 сезона, в 90 серии которого и появится Шамиль Джафаров.

Этот проект хоть и не может претендовать на полную историчность, но является очень зрелищным, атмосферным и аутентичным: постановка сцен, декорации, костюмы – зрители как будто сами переносятся во времена становления Османской империи, полностью погружаясь в события картины, во все перипетии, отношения, битвы.

Jaffa сыграл роль верного солдата Османа Гази – Альпа Шамиля, создатели решили назвать персонажа собственным именем певца. По словам артиста проблем с разучиванием роли и вниканием в сюжет у него не возникло, ему очень помогло родство турецкого и азербайджанского языков.

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