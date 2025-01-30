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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUИви третий год подряд стал лучшим работодателем среди средних компаний по версии...

Иви третий год подряд стал лучшим работодателем среди средних компаний по версии HeadHunter

editor
By editor
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zaglushka

30 января HeadHunter опубликовал итоги ежегодного Рейтинга лучших работодателей. Онлайн-кинотеатр Иви вновь, третий год подряд, занял лидирующую строчку в категории «Средние компании» (от 250 до 1000 сотрудников) и получил высшую награду как «привлекательный и открытый работодатель, успешно развивающий HR-процессы и имидж компании». Всего в финал Рейтинга вышли 1729 организаций, среди них — 591 средняя.

«Иви — это про людей, про динамичный бизнес с высокими ставками и острой конкуренцией, про нестандартные взгляды и подходы, про уникальную атмосферу плеча в командах и возможности каждый день развиваться, искать и достигать. Я искренне горжусь нашим результатом, это мотивирует меня и команду на новые проекты, наполняет энергией и зажигает. Впереди еще столько всего интересного! Присоединяйтесь к Иви, потому что мы по праву лучший работодатель», – говорит директор по персоналу онлайн-кинотеатра Иви Ирина Пятигорская.

Каждый год мы проводим исследование вовлеченности сотрудников — отслеживаем изменение ключевых показателей по всем департаментам. Речь идет не только об измерении уровня eNPS, но также готовность рекомендовать работу под началом своего непосредственного руководителя, удовлетворенность окружением, оценка коммуникаций, процессов, возможности профессионального развития, бенефитов и льгот. Ежегодно после проведенного исследования мы презентуем результаты, составляем план действий, который поможет сделать сотрудников счастливее и улучшить полученные результаты.

Сотрудники и соискатели ценят в Иви интересную и творческую сферу работы, современный подход к управлению проектами, соблюдение баланса между работой и жизнью, удобные инструменты коммуникаций в компании и, что не менее важно, качество продуктов и услуг, над которыми они трудятся.

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