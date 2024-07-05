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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU«Русская Медиагруппа» награждена дипломом активного участника Международной выставки-форума «Россия»

«Русская Медиагруппа» награждена дипломом активного участника Международной выставки-форума «Россия»

editor
By editor
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Форум-Россия

3 июля в рамках Международной выставки-форума «Россия» были подведены итоги работы Образовательной программы форума, которая продолжалась на протяжении девяти месяцев. В этот же вечер состоялась церемония награждения активных участников Международной выставки-форума «Россия». Диплом от организаторов за вклад в развитие просвещения получила «Русская Медиагруппа».

Новый масштабный просветительский проект «Форум непрерывного образования» был организован Российским обществом «Знание» – партнером АО «Русская Медиагруппа». В ходе дискуссий, стратегических сессий и круглых столов, в которых приняли участие более 1000 экспертов и участников из многих регионов Российской Федерации, обсуждались вызовы и перспективы развития дополнительного образования в разных отраслях экономики. Всего в программу Форума непрерывного образования вошло более пятнадцати событий, в ходе которых участники не только делились своими идеями, но и намечали перспективы сотрудничества, формировали планы дальнейшего развития образования и искали новые точки соприкосновения государства, образования и бизнеса.

АО «Русская Медиагруппа» совместно с Российским обществом «Знание» успешно сотрудничали в рамках форума: на ВДНХ был проведен масштабный «День радио», а также многочисленные образовательные и просветительские активности.

По итогам форума состоялась торжественная церемония награждения, на которой были отмечены компании, принявшие наиболее активное участие в работе Международной выставки-форума «Россия».

«Русской Медиагруппе» был вручен диплом с благодарностью за содействие и профессиональный подход в реализации Образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».

На сцене форума диплом представителю «Русской Медиагруппы», руководителю направления внешних коммуникаций и GR Михаилу Трубецкому вручила заместитель генерального директора по развитию Российского общества «Знание» Ирина Карих.

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