«Русская Медиагруппа» награждена дипломом активного участника Международной выставки-форума «Россия»

3 июля в рамках Международной выставки-форума «Россия» были подведены итоги работы Образовательной программы форума, которая продолжалась на протяжении девяти месяцев. В этот же вечер состоялась церемония награждения активных участников Международной выставки-форума «Россия». Диплом от организаторов за вклад в развитие просвещения получила «Русская Медиагруппа».

Новый масштабный просветительский проект «Форум непрерывного образования» был организован Российским обществом «Знание» – партнером АО «Русская Медиагруппа». В ходе дискуссий, стратегических сессий и круглых столов, в которых приняли участие более 1000 экспертов и участников из многих регионов Российской Федерации, обсуждались вызовы и перспективы развития дополнительного образования в разных отраслях экономики. Всего в программу Форума непрерывного образования вошло более пятнадцати событий, в ходе которых участники не только делились своими идеями, но и намечали перспективы сотрудничества, формировали планы дальнейшего развития образования и искали новые точки соприкосновения государства, образования и бизнеса.

АО «Русская Медиагруппа» совместно с Российским обществом «Знание» успешно сотрудничали в рамках форума: на ВДНХ был проведен масштабный «День радио», а также многочисленные образовательные и просветительские активности.

По итогам форума состоялась торжественная церемония награждения, на которой были отмечены компании, принявшие наиболее активное участие в работе Международной выставки-форума «Россия».

«Русской Медиагруппе» был вручен диплом с благодарностью за содействие и профессиональный подход в реализации Образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».

На сцене форума диплом представителю «Русской Медиагруппы», руководителю направления внешних коммуникаций и GR Михаилу Трубецкому вручила заместитель генерального директора по развитию Российского общества «Знание» Ирина Карих.