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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня»: Филипп Киркоров поставил жесткое условие создателям фильма «Небриллиантовая рука» на ТНТ

editor
By editor
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небриллиантовая рука - филипп Киркоров
Фото © пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ готовит зрителям новогодний подарок – фильм «Небриллиантовая рука» с топовыми звездами кино и шоу-бизнеса, которые сыграют разных поп-культурных персонажей. Размах – от комедий Леонида Гайдая до шпионской «бондианы». Уже известно, что в фильме появится Филипп Киркоров, который примерит на себя несколько образов и споет новую песню «Фиолетовая вата» — «состаренную» версию хита «Розовое вино» Элджея и Федука.

Оказывается, участие Киркорова в фильме было под угрозой. Певец поставил авторам «Небриллиантовой руки» и продюсеру фильма Тине Канделаки условие: либо он, либо Настя Ивлеева.

В своих соцсетях король российской поп-музыки написал пост о том, что он отказывается продолжать хайп на «голой вечеринке» и не появится в кадре вместе с Ивлеевой: «Я в последнее время много раз высказывался о Настюшке Ивлеевой и уже устал от этого имени. Поэтому, когда стали ходить слухи о том, что Настя может появиться в новогоднем фильме ТНТ, я был удивлен, да что уж там, не было предела моему возмущению.

Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам «Небриллиантовой руки» и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь. Ну и очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня! Насте всего хорошего, а нашей «Небриллиантовой руке» — высоких рейтингов и просмотров в новогоднюю ночь!»

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере и остановится в старом Дубае, где контрабандисты наложат ему гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами.

Контрабандисты Геша и Лёлик попытаются снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного пиарщика превратится в настоящего спецагента.

Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, а Гешу и Лёлика – Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Также в фильме участвуют Никита Кологривый, Регина Тодоренко, Юрий Музыченко, Дмитрий Губерниев, Марина Кравец и другие звезды.

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