«Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня»: Филипп Киркоров поставил жесткое условие создателям фильма «Небриллиантовая рука» на ТНТ

Телеканал ТНТ готовит зрителям новогодний подарок – фильм «Небриллиантовая рука» с топовыми звездами кино и шоу-бизнеса, которые сыграют разных поп-культурных персонажей. Размах – от комедий Леонида Гайдая до шпионской «бондианы». Уже известно, что в фильме появится Филипп Киркоров, который примерит на себя несколько образов и споет новую песню «Фиолетовая вата» — «состаренную» версию хита «Розовое вино» Элджея и Федука.

Оказывается, участие Киркорова в фильме было под угрозой. Певец поставил авторам «Небриллиантовой руки» и продюсеру фильма Тине Канделаки условие: либо он, либо Настя Ивлеева.

В своих соцсетях король российской поп-музыки написал пост о том, что он отказывается продолжать хайп на «голой вечеринке» и не появится в кадре вместе с Ивлеевой: «Я в последнее время много раз высказывался о Настюшке Ивлеевой и уже устал от этого имени. Поэтому, когда стали ходить слухи о том, что Настя может появиться в новогоднем фильме ТНТ, я был удивлен, да что уж там, не было предела моему возмущению.

Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам «Небриллиантовой руки» и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь. Ну и очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня! Насте всего хорошего, а нашей «Небриллиантовой руке» — высоких рейтингов и просмотров в новогоднюю ночь!»

Действия «Небриллиантовой руки» развернутся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере и остановится в старом Дубае, где контрабандисты наложат ему гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами.

Контрабандисты Геша и Лёлик попытаются снять гипс с Горбункова, а сам главный герой из скромного пиарщика превратится в настоящего спецагента.

Горбункова сыграет Тимур Батрутдинов, а Гешу и Лёлика – Алексей Воробьёв и Максим Лагашкин. Также в фильме участвуют Никита Кологривый, Регина Тодоренко, Юрий Музыченко, Дмитрий Губерниев, Марина Кравец и другие звезды.