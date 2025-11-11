В Музее кино на ВДНХ открылась выставка шаржей «По старой дружбе»

Оплата публикаций

сергей эйзенштейн
Сергей Эйзенштейн. Фото: пресс-служба ВДНХ

Выставка шаржей «По старой дружбе» открылась в Музее кино на ВДНХ. Гости могут взглянуть на мир отечественного кинематографа сквозь призму произведений этого доброго и ироничного жанра.

Экспозиция представляет уникальную коллекцию графических работ, запечатлевших теплую атмосферу творческого братства, царившую в кинематографических кругах прошлого века. Каждый рисунок — это визуальная история о человеческих отношениях, которые рождались на съемочных площадках и продолжались за их пределами. В отличие от карикатуры, шарж не высмеивает, а мягко подчеркивает характерные черты человека, создавая добрый и узнаваемый портрет.

Экспонаты выставки позволяют заглянуть в закулисье отечественного кино и посмотреть, как сами кинематографисты воспринимали друг друга. Среди представленных работ — изображения Юрия Никулина, Леонида Куравлева, Марины Влади, Армена Джигарханяна, Эльдара Рязанова, Валентины Теличкиной, Инны Чуриковой, Булата Окуджавы и других культовых деятелей культуры.

Отдельный раздел посвящен Сергею Эйзенштейну. Здесь представлены как графические шаржи на режиссера, так и уникальные куклы, воссоздающие его узнаваемый образ. Экспозиция выходит и за рамки кинематографа: среди героев — композиторы, писатели и барды.

При этом стоит отметить, что знаменитому фильму С. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин»» в этом году исполнилось 100 лет со дня выхода на экраны кинотеатров.

