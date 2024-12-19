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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Сергей Лазарев: Две статуэтки на «Золотом граммофоне» и новые горизонты!

editor
By editor
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сергей лазарев
Фото © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

В Москве прошла яркая 29-я Церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон», и звезда вечера — Сергей Лазарев! Артист, покоривший сердца миллионов, стал обладателем сразу двух статуэток, добавив их к своей впечатляющей коллекции из 13 наград.

«Спасибо всем моим слушателям и зрителям, кто голосует и поддерживает меня столько лет! Отдельное спасибо Дарье Кузнецовой, автору моих хитов «Вкус малины» и «Алый закат», без которых не обходится ни один мой концерт! Это триумф!» — делится эмоциями Сергей, сияя от счастья.

Но на этом Лазарев не собирается останавливаться. «Теперь надо стремиться к трем «Граммофонам» подряд!» — с улыбкой говорит он. В 2025 году артист готовит новый альбом и грандиозное шоу, полное сюрпризов. «Надеюсь, что смогу всех удивить и порадовать!» — добавляет он с искренним энтузиазмом.

Этот год стал для Сергея удачным: он был номинирован на премию «МУЗ-ТВ» как «Лучший исполнитель», получил награду на Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV за «Лучшая песня» («Алый закат») и «Лучший кавер/Ремейк» («Я это ты» в дуэте с Миа Бойка). Кроме того, он был удостоен приза VII музыкальной премии «Жара Music Awards» за «Альбом года». И это еще не все! Совсем недавно стало известно о трех номинациях на Российской Национальной Премии «Виктория»: «Певец года», «Песня года» («Алый закат») и «Саундтрек года» («Олимпиада-80» OST «Игры»). Сергей Лазарев продолжает удивлять и вдохновлять, а его музыкальное путешествие только начинается!

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