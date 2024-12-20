TopHit подарит радиослушателям чарт лучших хитов 2024 года

18 декабря в одной из столичных студий состоялась запись новогоднего Топ Хит Чарта – 2-х часовое радио-шоу с самыми популярными хитами эфира и интернета 2024 года.



Это радиошоу — аудиоверсия итогового чарта All Media Hits Russia 2024.

– Каждый артист традиционно считает себя самым лучшим. Но как отследить популярность? Чарт TopHit является тем самым мерилом успеха. Мы не просто публикуем результаты опроса, где каждый может сказать что угодно, а даем реальные цифры – количество эфиров и стримов, где звучала та или иная песня. Наши чарты — это тот инструмент, который позволяет получить объективные данные, – отмечает Игорь Краев.

– Хит-парад лучших песен музыкальная платформа TopHit еженедельно выпускает уже более 10 лет, в ней звучат самые заметные хиты эфира и интернета, – говорит основатель платформы TopHit и соучредитель ежегодной музыкальной премии Top Hit Music Awards Игорь Краев. – Сегодня же мы записываем итоговый чарт по результатам всего 2024 года. Делаем мы это в первую очередь для наших партнеров-радиостанций, которые будут транслировать эту программу по всей стране в эти праздничные дни.

Ведущими итогового чарта 2024 года стали Дмитрий Филатов и Алексей Осокин, участники музыкальной группы Filatov & Karas, чьи хиты собирают миллионы радиоэфиров и сотни миллионов стримов в интернете. В качестве соведущей выступила новая звезда российской музыкальной сцены Татьяна Куртукова, исполнительница песни «Матушка», признанной TopHit главным хитом 2024 года.

– Сегодня, когда мы записывали подводки к чарту ТопХит с Filatov & Karas, они меня просто засмущали своими комплиментами, – говорит Татьяна Куртукова. – Я же просто делаю то, что мне нравится. Хотя, конечно, меня не может не радовать и не вдохновлять то, что есть аудитория, которая любит мою музыку, причем не только песню «Матушка». Хотя, конечно, она стала настоящим хитом. И я хочу еще раз поблагодарить автора, который ее написал, Петра Александровича Андреева.

Генеральный директор ТопХит Россия Павел Балашов объяснил почему именно этих артистов выбрали вести новогодний эфир:

«Во-первых, Filatov & Karas – это объективно топовая российская музыкальная группа, участие их в нашем чарте в качестве ведущих всегда вызывает огромный интерес у слушателей. Традиционно мы также приглашаем артистку, продемонстрировавшую самый яркий взлёт в уходящем году. И тут Таня Куртукова, исполнительница «Матушки», лучшей песни 2024 года, пришлась как нельзя кстати».

Говоря о том, чего ждать в 2025-м году артистам и слушателям от артистов, Игорь Краев отметил, новой музыки будет появляться еще больше. В этой ситуации кратно возрастает значение инструментов продвижения новинок.

– Ежемесячно в коммерческий оборот выходит три миллиона новых песен, то есть каждую секунду появляется новый, профессионально записанный трек. В такой ситуации самой ценной «валютой» становится внимание слушателя, а возможность до него достучаться — главным ресурсом артиста, – подчеркивает Игорь Краев. – И радио сегодня остается главнейшей медиа платформой для исполнителей, которые работают в поп-мейнстриме. А ТопХит — ведущая мировая платформа, которая позволяет артистам и лейблам поставить свои новинки на радио. Независимо от того — звезда ты или начинающий исполнитель, делающий первые шаги на пути к своему слушателю – резюмирует Игорь Краев.

Новогодний чарт от платформы TopHit не только подведёт музыкальные итоги уходящего года, став настоящим подарком для всех радиослушателей страны, но и откроет аудитории новых артистов и новые хиты, которые непременно займут своё место в сердцах россиян.