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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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TopHit подарит радиослушателям чарт лучших хитов 2024 года

editor
By editor
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tophit
Фото © Елена Баталина

18 декабря в одной из столичных студий состоялась запись новогоднего Топ Хит Чарта – 2-х часовое радио-шоу с самыми популярными хитами эфира и интернета 2024 года.
 
Это радиошоу — аудиоверсия итогового чарта All Media Hits Russia 2024.  

– Каждый артист традиционно считает себя самым лучшим. Но как отследить популярность? Чарт TopHit является тем самым мерилом успеха. Мы не просто публикуем результаты опроса, где каждый может сказать что угодно, а даем реальные цифры – количество эфиров и стримов, где звучала та или иная песня. Наши чарты — это тот инструмент, который позволяет получить объективные данные, –  отмечает Игорь Краев. 

– Хит-парад лучших песен музыкальная платформа TopHit еженедельно выпускает уже более 10 лет, в ней звучат самые заметные хиты эфира и интернета, – говорит основатель платформы TopHit и соучредитель ежегодной музыкальной премии Top Hit Music Awards Игорь Краев. – Сегодня же мы записываем итоговый чарт по результатам всего 2024 года. Делаем мы это в первую очередь для наших партнеров-радиостанций, которые будут транслировать эту программу по всей стране в эти праздничные дни.

Ведущими итогового чарта 2024 года стали Дмитрий Филатов и Алексей Осокин, участники музыкальной группы Filatov & Karas,  чьи хиты собирают миллионы радиоэфиров и сотни миллионов стримов в интернете. В качестве соведущей выступила новая звезда российской музыкальной сцены Татьяна Куртукова, исполнительница песни «Матушка», признанной TopHit главным хитом 2024 года. 

– Сегодня, когда мы записывали подводки к чарту ТопХит с Filatov & Karas, они меня просто засмущали своими комплиментами, – говорит Татьяна Куртукова. –  Я же просто делаю то, что мне нравится. Хотя, конечно, меня не может не радовать и не вдохновлять то, что есть аудитория, которая любит мою музыку, причем не только песню «Матушка». Хотя, конечно, она стала настоящим хитом.  И я хочу еще раз поблагодарить автора, который ее написал, Петра Александровича Андреева. 

Генеральный директор ТопХит Россия Павел Балашов объяснил почему именно этих артистов выбрали вести новогодний эфир:

«Во-первых,  Filatov & Karas – это объективно топовая российская музыкальная группа, участие их в нашем чарте в качестве ведущих всегда вызывает огромный интерес у слушателей. Традиционно мы также приглашаем артистку, продемонстрировавшую самый яркий взлёт в уходящем году. И тут Таня Куртукова, исполнительница «Матушки», лучшей песни 2024 года, пришлась как нельзя кстати».

Говоря о том, чего ждать в 2025-м году артистам и слушателям от артистов, Игорь Краев отметил, новой музыки будет появляться еще больше. В этой ситуации кратно возрастает значение инструментов продвижения новинок.

– Ежемесячно в коммерческий оборот выходит три миллиона новых песен, то есть каждую секунду появляется новый, профессионально записанный трек. В такой ситуации самой ценной «валютой» становится внимание слушателя, а возможность до него достучаться — главным ресурсом артиста,  – подчеркивает  Игорь Краев. – И радио сегодня остается главнейшей медиа платформой для исполнителей, которые работают в поп-мейнстриме. А ТопХит — ведущая мировая платформа, которая позволяет артистам и лейблам поставить свои новинки на радио. Независимо от того — звезда ты или начинающий исполнитель, делающий первые шаги на пути к своему слушателю – резюмирует Игорь Краев. 

Новогодний чарт от платформы TopHit  не только подведёт  музыкальные  итоги уходящего года, став настоящим подарком для всех радиослушателей страны,  но и откроет аудитории новых артистов и новые хиты, которые непременно займут своё место в сердцах россиян.

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