Из актёров-любителей в настоящие профи – новый проект Театра «МОСТ»

25 марта на Основной сцене Театра «МОСТ» состоится «Студенческая театральная ночь» – показы итоговых работ участников пилотного проекта «Московская лаборатория студенческого театра». Эти выступления наглядно покажут, каких результатов достигли в ходе двух интенсив–курсов по актёрскому мастерству и режиссуре около 100 артистов вузовских любительских театров. Однако организаторы проекта, Театр «МОСТ» и Театральная мастерская «МОСТ.АК», целью лаборатории называют не результат, а процесс – оказание практической помощи в театральной сфере студентам около 30 высших разнопрофильных учебных заведений.

Как стать настоящим артистом, как выпустить классный спектакль за два месяца с нуля, как продвигать любительский театр – эти вопросы задавали участники лаборатории на практических занятиях. И доказательная база ответов начала формироваться на первых же встречах.

Ребята начали погружение в профессию с тренинга на развитие актёрского внимания, который провели его автор – Евгений Славутин, режиссёр, педагог, заслуженный деятель искусств РФ, а также – Евгений Панфёров, актёр и педагог учебных студий Театра «МОСТ». Сутью тренинга стал анализ поведения актёра в предлагаемых обстоятельствах – как меняется его образ – голос и пластика.

«Интерес к театру и конкретно к актёрскому мастерству у молодых людей, будущая профессия которых никак прямо с этим не связана, говорит о духовной зрелости студентов, которые принимают участие в проекте «Московская лаборатория студенческого театра». Очень вдохновляет и обогащает общение с ними. И, надеюсь, этот процесс взаимный», – отметил Евгений Славутин.

Георгий Долмазян, режиссёр Театра «МОСТ» на своем тренинге представил молодым артистам технику расслабления перед спектаклем и настраивания на работу с образом. «Первый день прошёл великолепно, потому что на радость мне как педагогу на занятии присутствовала практически сотня молодых, наполненных энергией артистов студенческих театров. Время пролетело быстро, и оказалось, что даже четырёх часов для нас мало», – дал оценку встречи режиссёр Георгий Долмазян, который проведет ряд мастер-классов в рамках проекта, одним из итогов которого станет спектакль-эксперимент «Островский в лицах».

Параллельно с очными занятиями состоялся онлайн-семинар Владимира Филонова, режиссера и педагога, профессора Челябинской государственной академии культуры и искусств, заместителя председателя правления Ассоциации студенческих театров России. На примере «Трёх сестёр» Антона Чехова участники познакомились с техникой медленного чтения, разобрали образы персонажей и символику произведения. Готовясь к новой встрече по теме «Технология режиссуры» режиссёр поделился: «Я не ожидал такого интереса со стороны молодёжи. Вместо 15-20 человек, как я думал, пришло на встречу намного больше. Жду второе занятие, которое, обещаю, будет ещё интереснее, чем первое».

Михаил Чумаченко, режиссер, педагог, художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, президент Ассоциации студенческих театров России разобрал пьесы – «Чайку» Антона Чехова и «Грозу» Александра Островского в рамках лекции о методе действенного анализа. После занятия педагог отметил: «Мне интересны впечатления и ощущения ребят. Мне кажется, что-то серьезное углубление в авторский текст, которым мы занимались, – новый толчок в изучении режиссуры и отношения к ней».

Работать с пьесой Островского режиссёры студенческих театров продолжили и на следующем мастер-классе – вместе Фёдором Парасюком, актёром и режиссёром, который активно участвует в проекте и у него запланировано много встреч по обмену опытом. Он сказал: «Театр — дело бедное, неблагодарное, но сильное. Эта лаборатория — счастливая возможность пообщаться с теми, кто трудится в студенческих театрах сегодня. Поделиться с ними опытом и узнать о тех трудностях, с которыми сталкиваются участники лаборатории. Я очень благодарен рад поработать с этими людьми».

Далее участники проекта будут прорабатывать звучание в спектакле под руководством Татьяны Васильевой, старшего преподавателя кафедры сценической речи ГИТИСа. А также – вникать в материал лекции «Сценография как вспомогательный инструмент в работе студенческих, любительских и учебных театров» вместе с Татьяной Родиной, театральным художником, режиссером, организатором фестивалей.

Скоро к практикумам присоединится Ольга Зайчикова, декан театроведческого факультета ГИТИСа, театральный критик, член СТД РФ, член жюри российских и международных фестивалей, составитель книги «Любительские театры России: вчера, сегодня, завтра». Большой интерес участники проявили к анонсу запланированной лекции Павла Скворцова, декана продюсерского факультета ГИТИСа – «Стратегическое планирование и маркетинговые решения в театре».

Московская лаборатория студенческого театра организована Театром «МОСТ» (структурным подразделением Театра им. Моссовета) и «Творческой мастерской «МОСТ.АК» (проектом Московского отделения Российского союза молодёжи). Работа ведётся при поддержке Союза театральных деятелей РФ, Ассоциации студенческих театров России, ГИТИСа и Щепкинского училища.

Фото – Егор СЕРЁГИН

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