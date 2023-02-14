НИШ (Сербия): В Национальном театре поставлена «Анна Каренина» Льва Толстого в постановке Ирфана Менсура

Впервые публика сербского города Ниша увидела спектакль «Анна Каренина» еще в 1913 году. Затем последовали 1930-й год и 1940-41. После более чем восьмидесятилетнего перерыва современный зритель вновь видит спектакль по роману русского писателя.

Сербский режиссер Ирфан Менсур далеко не сразу стал поклонником произведений Льва Толстого. В школьные годы его произведения казались будущему режиссеру слишком непонятными. Не с первого раза возникла у него и идея поставить «Анну Каренину». Лишь только через два десятка лет после первого обращения к роману господин Менсур решил сделать спектакль. В его задумке «Анна Каренина» - притча о любви. Запретной, скандальной, сильной, неизбежной, страстной, безграничной и, наконец, фатальной. «Там я могу громко любить. Потому что здесь я могу все. Потому что красавец Вронский открыл мне дверь этой великой любви», - так говорит о своей роли актриса Драгана Мичалович. Данило Петрович, сербский актер, исполнитель роли Стивы Облонского, брата Анны, любит и своего героя, ибо в нем есть то, «что просит душа – слезы, смех, гурманство».

Главный герой – Вронский – связан с Сербией. По преданию Николай Николаевич Раевский, внук легендарного генерала Раевского и прототип самого Вронского сказал такие слова: «Если я погибну, то сердце мое оставьте в Сербии, а тело похороните в России!». Он погиб в сербском сельце Горни Андровац. Сейчас там находится русская церковь святой Троицы, что была построена на средства графини Марии Раевской – супруги брата Раевского Михаила.

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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