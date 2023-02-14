«ЧЕМПИОН МИРА». БОЛЬШАЯ КИНОПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ»

23 февраля в 21:20 на телеканале «Россия» премьера фильма «Чемпион мира» – пятикратного лауреата премии «Золотой Орел» 2022, в том числе в категории «Лучший фильм». Режиссер картины – Алексей Сидоров. Главные роли в ленте исполняют: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Тройник.

Некоторые победы в спорте — больше, чем спорт. Они становятся частью истории.

Этот фильм — о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

Виртуозная игра, максимальная психологическая напряженность и личное, человеческое противостояние двух сильнейших шахматистов планеты. Цена победы в этом матче неизмеримо высока.

Алексей Сидоров, режиссер и автор сценария:

– Я понимал, что будет непросто даже с выдающимися артистами, что их все равно нужно будет как-то втянуть в этот ритм существования, когда шахматисты играют по пять часов в постоянной концентрации и в постоянном напряжении. И я не нашел другого выхода, кроме как играть вживую. Первую партию матча в Багио из 18 ходов они сыграли целиком. Хабенский и Янковский заранее все разобрали, запомнили все ходы, мы включили камеры, и они сыграли. Я очень жалею, что мы не можем показать партию в фильме полностью, в реальном времени, но это феноменально. Оторваться невозможно! Надеюсь, в картине читается, что актеры играют вживую. Что они живут и погибают в этот момент.

Иван Янковский, исполнитель роли Анатолия Карпова:

– Подготовка была очень важна для этого проекта — как держать фигуру, как нажимать на часы, как записывать ходы. Я старался за максимально короткий срок попытаться вместить в себя большой объем этих специфических знаний. То, как я играл в шахматы, когда пришел на этот проект, и после — это, конечно, большая разница. Многому меня научил Дмитрий Иванович Олейников. А потом я как-то купил журнал про шахматы, и на обложке был потрясающе интересный парень, это оказался Даниил Дубов, чемпион мира по быстрым шахматам. Его образ и внешность — это то, что я захотел использовать в фильме.

Константин Хабенский, исполнитель роли Виктора Корчного:

– Шахматы — это другой мир. Это другой уровень погружения и восприятия этого мира. Я, возможно, сейчас грубо скажу, но шахматисты — лунные люди. Люди, у которых другие ориентиры. Когда они садятся за шахматную доску, — это как боксеры, которые выходят на ринг. Им неважно, кто перед ними. Важен сам момент боя и то, как они идут к своей цели. Сам я благодаря съемкам приобрел агрессивность и наглость с точки зрения игры. Сказать, что я очень сильно продвинулся в комбинациях и знаниях, не могу. Чтобы погрузиться в шахматы, надо жизнь положить, а не как я — на уровне старшей группы детского сада.

Дмитрий Олейников, консультант фильма:

– Все, включая Анатолия Евгеньевича, понимали, что в картине будет много чисто актерских и кинематографических вещей, которые далеки от шахматной истины. Но при этом важно следить, чтобы не было типичных киноляпов. У нас правильно стоит шахматная доска (вечная проблема на экране и в музеях), у нас все ходы делаются так, как они делались в матче. У нас даже показания часов сверяются с тем, как это было в матче.

На состоявшейся 27 января 2023 года церемонии вручения наград «Золотой орел» экшн-драма «Чемпион мира» победила в главной номинации «Лучший фильм». Также картина удостоилась наград в номинациях: «Лучшая мужская роль в кино» – Иван Янковский за роль Анатолия Карпова, «Лучшая режиссёрская работа» – Алексей Сидоров, «Лучшая операторская работа» – Михаил Милашин, «Лучшая музыка к фильму» – Артём Васильев.

Фото – телеканал «Россия»

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