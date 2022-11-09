«Из Музейного фонда Российской академии художеств» в МВК РАХ

«Из Музейного фонда Российской академии художеств» — тематический выставочный проект, подготовленный к 265-летию, который знакомит зрителя с собранием Академии. Музейное собрание Российской академии художеств насчитывает более 3000 произведений выдающихся мастеров второй половины ХХ века. Коллекцию составили произведения членов-корреспондентов и академиков, которые переданы ими в качестве дара в целях создания музейной коллекции Российской академии художеств. В состав юбилейного выставочного проекта вошли произведения известных отечественных мастеров, членов Российской академии художеств, безвозмездно передавших в Музейный фонд свои работы. Среди них: В.Г.Калинин, П.Ф.Никонов, Т.Г.Назаренко, З.К.Церетели, К.В.Худяков, В.А.Глухов, Ю.С.Григорян, А.М.Бирштейн и другие.

Многие выставочные проекты, которые проходят в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств, представляют собой масштабное научное исследование. Они призваны освещать актуальные проблемы наук об искусстве, вопросы этики и эстетики, эволюции жанров и стилей, разных направлений от классических академических до исследования новых художественных течений, особенности развития академической художественной школы на современном этапе. Неизменной исследовательской проблемой становится и поиск художником собственного стиля, стремления сформировать собственный визуальный язык.

Нынешняя экспозиция обращена к разделу музейной коллекции «живопись», исследует специфику станковой картины, анализирует широкий спектр подходов, которые используют современные художники разных поколений, расширяя привычные границы видов, жанров, техник и технологий.

Даты экспонирования: 17 ноября 2022 – 8 января 2023.

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