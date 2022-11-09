Премьера психологического триллера «Мать моего сына» прошла в KION

Онлайн-кинотеатр KION объявbk о премьере психологического триллера «Мать моего сына» совместного производства KION, ID Production и Фонда кино. Режиссер фильма — Илья Максимов («Проводник»), сценарий написали дебютанты Елена Гордеева и Денис Тарасов — они представили свою идею триллера о материнской любви, которая может принимать самые разные, даже чудовищные формы. Композитором картины выступила актриса Дарья Чаруша.

«Мать моего сына» – это необычная, снятая в жанре психологического триллера, история о том, на что способна мама ради сына, к каким последствиям эти поступки могут привести, а также о том, как приемные родители находят своего ребенка и с какими внутренними сложностями сталкиваются на этом пути. По сюжету военный журналист Марк и его очаровательная жена Кира хотят усыновить ребенка. Судьба дает им шанс, и в приюте они находят мальчика Вика. Но в день усыновления неожиданно объявляется настоящая мать мальчика Мари и ставит необычное условие – прежде, чем Вик уедет в новую семью, они должны пожить все вместе в ее роскошном доме в горах. Марк и Кира соглашаются и вскоре понимают, что хозяйка ведет сложную игру, истинный мотив которой все время ускользает от них. Марк начинает собственное расследование…

Фильм отталкивается от вечной темы материнской любви и смотрит на нее через призму не драматического жанра, как это сделано во многих проектах на похожую тему, а через нетипичный для этой темы жанр психологического триллера, в котором также есть элементы детектива. При этом «Мать моего сына» не злоупотребляет метафорами и внятно рассказывает в том числе и о сложностях пары, которая не может завести своего ребенка.

Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак («Нелюбовь», «Эпидемия»), Дарья Жовнер («Теснота», «Выше неба») и Евгений Ткачук («Зимний путь», «Казнь»). Необычные по органике и совсем разные по темпераментам актеры существуют в рамках психологического триллера и разыгрывают драму внутри замкнутого пространства. Напряжение в роскошном доме Мари — хай-тек особняке без дверей, где негде спрятаться — создает в том числе и тревожная музыка, сочиненная Дашей Чарушей («Хардкор», «Марафон желаний»). Режиссер: Илья Максимов («Проводник»). Продюсеры: Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Игорь Мишин.

«Это один из немногих проектов, перед съёмками которого были подробные читки, мы созванивались по «зуму» с Дашей и Женей, режиссёром и сценаристами и обсуждали, спорили, пытались докопаться до сути. История интересно закручена, и персонаж непростой, и тема затронута важная и сложная. Ну и, конечно, интересной задачей было попасть в жанр триллера – напугать, не пугая. Показать, какая она – эта странная женщина Мари? Что в ней не так, что за загадка? Эти съёмки не были простыми, но было очень интересно поработать в этом жанре, и, надеюсь, получилось что-то стоящее», – говорит актриса Марьяна Спивак.

«Мне давно хотелось сыграть в психологическом триллере, и вот, наконец, пришло это предложение. Это камерная история, она отличается от всех работ, которые я делал до этого фильма. Работа очень тонкая, точная, внимательная. Это меня в каком-то смысле заводило и радовало. Как мне думается, это фильм о переосмыслении нажитого негативного опыта и о том, что это возможно», – рассказывает актер Евгений Ткачук.

«Роль Киры выделяется среди других моих работ. Моя героиня – не человек действия или поступка. Она никого не спасает, не ведёт других за собой к какой-то важной цели, никем не командует и не руководит, не навязывает свою волю – потому что ею не обладает. Она даже вряд ли может ответить на вопрос «чего ты сейчас больше хочешь – поесть или поспать?». Она жертва, и этим сильно отличается от прежних моих героинь. Быть жертвой, быть уязвимой и притягивать неприятности мне в кино ещё не предлагали. И было ещё одно обстоятельство, подогревавшее мой интерес к этому проекту: я совершенно не знала, как существовать в жанре психологического триллера. Для меня это было новой, сложной задачей, а значит – интересной», – делится актриса Дарья Жовнер.

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