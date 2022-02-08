«Из Парижа с любовью»: Французский шансонье Филипп Дарес представит новую программу

Французский шансонье Филипп Дарес (Philippe Darées) после вынужденной паузы, связанной с пандемией, возвращается в Россию: 6 марта 2022 на сцене Дома музыки он представит новую программу «Из Парижа с любовью».

На один вечер жители Москвы смогут окунуться в теплую завораживающую атмосферу Парижа – мировой столицы романтики и любви. В сопровождении инструментального квинтета – аккордеона, контрабаса, скрипки, гитары и ударных – Филипп исполнит самые известные и всеми любимые хиты таких мэтров шансона, как Шарль Азнавур, Ив Монтан, Эдит Пиаф, Адамо, Серж Гинзбург, традиционные французские песни, композиции из культовых кинолент, а также ряд авторских сочинений, аранжированных в стиле джаз-мануш, в том числе, написанных в период самоизоляции. Стиль джаз-мануш характеризуется особой музыкальной гармонией и невероятно быстрыми гитарными партиями. В сопровождении тягучего аккордеона они безукоризненно передают тот самый «французский дух», наполненный очаровательной легкостью.

Критики отмечают уникальный голос Филиппа, полный теплоты и душевности. Свобода в интерпретации и импровизации, которую предполагает стиль «джаз-мануш», талант певца, его шарм и обаяние, а также невероятная виртуозность музыкантов, придают традиционной французской песне ту спонтанность и искренность, благодаря которым каждый концерт Филиппа Дареса становится особенным.

На сцену вместе с Филиппом поднимется его сын Алексис Дарес – во время концерта он исполнит партии гитары и гитары-мануш. Во втором отделении отец и сын споют вместе несколько песен, написанных в соавторстве. Сюрпризом для публики станет сольное выступление Алексиса с песней собственного сочинения – жанр джаз-мануш окажется под влиянием легкого рока и приправлен веселым гасконским настроением.

Начало в 19.00.

Филипп Дарес родился во Франции. В возрасте 12 лет начал заниматься классической гитарой, а позже самостоятельно овладел различными стилями игры. Став профессионалом высокого класса, Филипп выступал с известными музыкальными коллективами, в том числе и с оркестром Жака Элиана, был аккомпаниатором звезд французской песни, таких как Жюльет Греко, Колет Ренар, Шарль Трене, Саша Дистель. Продолжая традицию французских шансонье, он работал певцом в знаменитых парижских кабаре: «Лидо», «Паради Латэн», «Мулен Руж». В 2011 году Филипп Дарес создал свой оркестр и в последние годы дает концерты французской песни в оригинальной аранжировке, как в родной Франции, так и по всему миру: Швейцарии, ОАЭ, Индонезии, России и др. В творческом багаже артиста несколько альбомов. Последний — альбом авторских песен «От Атлантики до Урала» («De l’Atlantique à l’Oural»).

Певец, композитор и музыкант Филипп Дарес — один из лучших современных исполнителей французского шансона, достойный наследник легендарных мэтров этого жанра. Он виртуозно исполняет классические хиты Шарля Азнавура, Ива Монтана, Сержа Гинзбурга, а также композиции собственного сочинения, выдержанные в духе этой традиции. Свои произведения артист аранжирует в стиле джаз-мануш, уникальном направлении европейского джаза французского происхождения: «Аккордеон звучит словно с набережной Сены, виртуозная скрипка то плачет, то смеется, по медным тарелкам шуршат невесомые кисточки, а бас-бочка стучит как сердце», — описывает один из концертов Филиппа Дареса с группой в Москве «Литературная газета».

Фото – сайт https://ru.philippedarees.com

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