В День святого Патрика в России стартует 10 юбилейный фестиваль IRISH WEEK 2022

Крупнейшая в Европе неделя ирландской культуры продлится с 17 по 27 марта.

Программа фестиваля юбилейного года будет отличаться особым масштабом. Ее точно оценят даже те, кто не знает об Ирландии ничего, но испытывает интерес к другим культурам. Особенно тем, которые ближе всего к отечественной — в кино, музыке и искусстве. Ведь на протяжении многих лет энергия Ирландии очаровывала московскую публику такими мероприятиями, как Парад в День Святого Патрика, Ривердэнс и Неделя Ирландии. Ирландские писатели, такие как Джеймс Джойс, Мартин Макдона, Оскар Уайльд, Джордж Бернард Шоу, Шеймус Хини (близкий друг Бродского) и Брэм Стокер, вдохновили многих на творческое сотрудничество. Ирландские музыканты, такие как The Cranberries, U2, Шинейд О’Коннор, тронули сердца миллионов российских людей, а ирландские актеры, в числе которых Колин Фаррелл, Брендан и Донал Глисоны, Киллиан Мерфи, Дэниел Дэй Льюис, Лиам Нисон, Майкл Фассбендер и Пирс Броснан, продемонстрировали глубину ирландского актерского мастерства на мировой арене.

Преданные поклонники ирландской культуры, которые выбирают активный отдых за пределами дома в атмосфере головокружительного веселья и гостеприимства, вновь найдут полюбившиеся мероприятия и форматы, а также особые события-сюрпризы, которые пройдут в рамках фестиваля впервые. Кино, литература, театр, музыка, танцы, гастрономия и культура пабов – фестиваль вобрал в себя максимум возможных развлекательных форматов. Торжественное открытие недели Ирландии и одновременный старт Ирландского кинофестиваля состоится в День святого Патрика, 17 марта, традиционно в киноцентре «Октябрь». Гостей вечера ждёт бар со специальными коктейлями в ирландском стиле от официального партнера Bushmills, выступление музыкальных и танцевальных ирландских коллективов, а также эффектная фотозона. Со сцены гостей фестиваля поприветствуют основатели IRISH WEEK, гости из Ирландии и представитель Посольства Ирландии в РФ.

Центральным событием Недели Ирландии 2022 вновь станет крупнейший в России и в мире юбилейный 15-й ежегодный Ирландский кинофестиваль. Показы фестиваля состоятся в пяти мегаполисах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Новосибирске. Фестиваль откроется черной комедией Филипа Доэрти «Побег в Ирландию» (Redemption of a Rogue), где замешаны фирменный черный юмор и синефильские отсылки к шедеврам мирового кинематографа – фильма Кустурицы, Коэнов и даже Феллини – и всё это в антураже дождливой колоритной Ирландии. Бездна самоиронии с нотками абсурда легко распознаются российским зрителем как что-то знакомое и родное. Фильм заслужил высочайшую оценку в среде критиков – по данным сайта Rotten Tomatoes рейтинг комедии составил 100% свежести. Также фильм получил премию «Лучший ирландский фильм» на Galway Film Fleadh. С 17 по 27 марта в программе IRISH FILM FESTIVAL зрителей ждут самые яркие новинки кино изумрудного острова, а также дайджест лучших короткометражных фильмов за 15 лет существования фестиваля.

Первый уикенд Недели Ирландии откроется музыкально-танцевальной феерией:

19 марта в клубе Известия Hall состоится главное музыкальное событие Недели Ирландии — невероятный девятичасовой фестиваль «День и ночь святого Патрика». Гостей ждут яркие выступления артистов из Ирландии, Шотландии и России, танцевальные шоу, ирландский видео-арт, средневековая ярмарка и иммерсивная проекция. На фестивале прозвучит зажигательный фолк выдающегося ирландского трио Music In The Glen, пабный рок ирландца Джона Деларги и группы Streams Of Whiskey, баллады харизматичного шотландца Фрэнка МакГвайера — многократного чемпиона по ирландскому бойрану, певца и мультиинструменталиста. Также на сцену выйдут признанные группы: Тинтал, Spiritual Seasons, Foggy Dew, Random Reel и специальные гости с Изумрудного острова — мастера традиционной скрипки Джон Дэли и Айдан Коннели при участии танцовщицы Клидны Бегли.

20 марта в рамках Irish Week различные танцевальные коллективы поделятся с публикой взрывной энергией и красотой в рамках фестиваля-парада ирландского танца «St. Patrick’s Dance Parade» на сцене концертного зала «МИР» на Цветном бульваре. Зрители познакомятся с разными стилями и подходами к ирландским танцам, увидят зажигательные и лиричные номера, окунутся в атмосферу танцевального праздника. Шоу пройдет под живую музыку в исполнении отечественных музыкантов Lost Temple Brothers и специальных гостей из Ирландии: фиддлеры Джон Дэли и Айдан Коннели аккомпанируют танцовщице Клидне Бегли, владеющей старым стилем традиционного танца шан-нос. А перед началом шоу все желающие даже смогут научиться основным движениям на мастер-классе по ирландским танцам.

Яркой новинкой фестиваля 2022 года станет приезд ирландской стендап-комикессы Джоан МакНалли, которая выступит в Москве после головокружительного ирландского тура, в рамках которого было продано более 50 000 билетов. Это будут ее первые шоу в России, они состоятся 26 и 27 марта на английском языке на лучших стендап площадках Москвы.

Большая театральная программа Irish Week соберёт различные виды театральных событий, связанных с ирландской литературой и драматургией: в Театре Образцова покажут спектакль «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта в постановке Екатерины Образцовой, где можно увидеть самые большие и самые разные куклы театра. Здесь же пройдут лекции по ирландской драматургии от известного театрального критика и журналиста Ники Пархомовской. Прогресс-сцена Джигарханяна представит спектакли «Череп из Коннемары» и «Сиротливый запад» по МакДонаху. А любителей нестандартных театральных спектаклей ждет иммерсивная постановка «Палачей» в пабе Abbey Players на Новом Арбате.

Детская программа Irish Week традиционно будет включать культурные события для самых маленьких зрителей: в театре Образцова можно будет увидеть спектакль по ирландским мифам под названием «Моррис Коннор», поставленный независимой театральной компанией «Сказки из кармана». Здесь же пройдет сторителлинг-концерт живой ирландской музыки и историй от главного специалиста по ирландскому языку, переводчика и музыканта Юрия Андрейчука с коллективом «Slua Si». Дополнительные мероприятия пройдут в Библиотеке иностранной литературы и на других площадках Москвы.

Во время фестиваля гостей ждут активности в пабах Москвы с приглашением пройтись по «Тропе Гигантов» – необыкновенной достопримечательности Северной Ирландии, откуда родом официальный партнер фестиваля Bushmills. У участников будет возможность получить сувениры прямо на месте в каждом пабе и поучаствовать в розыгрыше целого мешка подарков от фестиваля и официального партнера.

Любое из событий ирландской недели – это отличный повод порадоваться долгожданному приходу весны и выйти к ней навстречу с яркой улыбкой в чём-то зелёном.

А для тех, кто по каким-то причинам не смог дойти до мероприятий фестиваля или находится в других городах, активная и бесплатная онлайн-программа позволит передать атмосферу и самое лучшее настроение Недели Ирландии. Зрителей ждут прямые трансляции и стримы с мероприятий, а также заранее подготовленный контент, распространяемый только онлайн – подписывайтесь на социальные сети фестиваля @moscowirishfilmfestival и @irishweekru в Инстаграм и заходите на официальный сайт, чтобы не пропустить самое интересное.

Мероприятия проходят при поддержке Посольства Ирландии, Irish Film Institute, Screen Ireland, фонда «Вереск», ирландского клуба IRISH CLUB и бренда Bushmills.

Подробная программа и билеты по номинальной цене – на сайте фестиваля: http://irishweek.ru/

