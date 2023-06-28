Четвертый фестиваль современной хореографии «ДэнсхелпФест» пройдёт в КЦ «Вдохновение»

С 9 по 16 июля в московском культурном центре «Вдохновение» состоится четвертый фестиваль современной хореографии «ДэнсхелпФест». Его особенность – соединение образовательной программы для молодых хореографов и вечерних фестивальных показов для широкой публики.

«Дэнсхелп» - это крупнейший в России образовательный проект для хореографов и педагогов, созданный командой Елены Панасенко более 10 лет назад. Он проводит онлайн-школы, видео-курсы, танцевальные лаборатории и раз в году собирает участников со всей страны на большой фестиваль в Москве. В 2023 году в нем примут участие 244 человека из разных регионов России, а также из Казахстана, Беларуси, Узбекистана и Израиля.

Помимо образовательной программы фестиваль представит вечернюю программу танцевальных спектаклей для широкого круга зрителей: «Чарли в цвете» Виктории Арчая (Москва/Калуга), «Спектакль #1» Театра танца «Смотри» Александры Ивановой (Смоленск), «HOW MUCH?!» Ольги Горобчук (Омск), «Колыбельная для Маяковского» Александра Исакова и Виктории Янчевской(Москва), спектакль «FANTOMUS VULGARIS» Александра Гурвича (Екатеринбург), «Сейсмозащитные устройства» Екатерины Стегний (Москва).

Также в рамках фестиваля будут показаны три фильма о танце и пройдёт онлайн-конференция «Танец в России: взгляд в будущее».

Вход на все вечерние мероприятия свободный!

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