ТВ Центр представит премьеру 3 и 4 сезонов детективного сериала «Соколова подозревает всех», где актриса играет следователя Ульяну Соколову. Ее героиню ждут большие перемены – из достаточно сухого и фанатичного в работе человека она превращается в интересующуюся жизнью и интересную для противоположного пола женщину. Найдет ли она свое женское счастье?

Преображение Ульяны началось с появления коллеги Александра Адмиралова (актер Алексей Матошин). Он – человек из ее прошлого, и с его появлением в ней стали пробуждаться некие чувства, интерес к жизни. «У нее появляется новый смысл идти на службу, так как там – Адмиралов. И это очень важный поворотный момент персонажа, так как до этого ей было важно идти на работу, потому что работа – это самое главное, ей больше ничего не было интересно. А сейчас важна не просто работа, а с кем она ее делает», - говорит актриса.

Однако пока об отношениях героев Ирины Рахмановой и Алексея Матошина говорить рано. «Они сами для себя не могут определить, кто они друг для друга. И, на мой взгляд, они очень сильно обманываются, убеждая себя в том, что они просто друзья. Они говорят одно, а на самом деле ведут себя совершенно по другому. Так часто бывает и в жизни – люди долго ходят по кругу, пока не происходит то, что толкает их навстречу, и они могут сдвинуться с мертвой точки. Как будет у Соколовой и Адмиралова – увидим», - добавляет Ирина.

Преображение Соколовой вызывает интерес и других мужчин – у нее появляется еще один поклонник. По словам Рахмановой, он мог возникнуть только на фоне того, что она начала по-другому жить.

- Прошлой Соколовой этот человек не заинтересовался бы. А сейчас он ей интересуется потому, что она сама интересуется жизнью, - подытоживает актриса.

Произойдут некоторые изменения и в актерском составе – помимо уже знакомой парочки Екатерины Вуличенко и Алексея Секирина в сериале появится новый персонаж в лице актера Алексея Барабаша. По словам артиста, его герой сначала производит впечатление простого трудяги, но через некоторое время приходит понимание, что за ним стоит некая тайна, и о ней мы обязательно узнаем в следующих сезонах...

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